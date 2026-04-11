Remise du titre de Héros des Forces armées populaires au Département de la sécurité intérieure

Hanoï (VNA) – Dans l’après-midi du 11 avril, à Hanoï, le ministère de la Sécurité publique a solennellement organisé la cérémonie fêtant le 80e anniversaire de la Journée traditionnelle des forces de la sécurité intérieure (18 avril 1946 – 18 avril 2026), en présence du membre du Bureau politique et permanent du Secrétariat du Parti, Tran Cam Tu.

Le Comité d’organisation a annoncé la décision du président vietnamien d’attribuer le titre de Héros des Forces armées populaires au Département de la sécurité intérieure pour ses réalisations exceptionnellement remarquables dans la défense de la sécurité politique et de l’ordre public, contribuant à l’édification du socialisme et à la défense de la Patrie.

Tran Cam Tu a apposé l’insigne honorifique sur le drapeau et remis le certificat correspondant à cette distinction.

Prenant la parole, au nom du Bureau politique et du Secrétariat, Tran Cam Tu a chaleureusement salué, honoré et exprimé sa gratitude pour les contributions remarquables, souvent discrètes mais majeures, des forces de la sécurité intérieure.

Évoquant le contexte national et international à venir, il a souligné la nécessité pour ces forces de promouvoir leur tradition héroïque, de renforcer leur sens des responsabilités, d’améliorer leurs compétences professionnelles et leur capacité d’analyse ainsi que l’efficacité de leurs missions. Il a également insisté sur l’importance de la coordination étroite avec les autres forces, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du secteur de la sécurité publique.

Par ailleurs, les forces de la sécurité intérieure doivent renforcer les mesures de prévention globales, précoces et à distance, y compris dans le cyberespace. Elles doivent anticiper les risques, détecter et traiter les facteurs susceptibles de générer des instabilités, afin de maintenir un environnement stable propice au développement.

Il a également insisté sur la nécessité d’une vision stratégique proactive, d’une maîtrise de la situation et d’une analyse précise de la nature des menaces. Sur cette base, il convient de conseiller efficacement le Parti et l’État afin de résoudre en profondeur les problèmes émergents et garantir une stabilité politique durable.

Les délégués à la cérémonie fêtant le 80e anniversaire de la Journée traditionnelle des forces de la sécurité intérieure. Photo : VNA

Enfin, il a appelé à la construction d’une force révolutionnaire, régulière, d’élite et moderne. Chaque cadre et agent doit faire preuve d’une loyauté absolue envers le Parti, d’une discipline exemplaire, d’une éthique professionnelle irréprochable, et poursuivre sa formation afin de maîtriser les technologies et outils modernes au service de ses missions. Les forces doivent être proches de la population, à son écoute et à son service.

Pour rappel, le 18 avril 1946, la promulgation des décisions organisant les forces de sécurité vietnamiennes, incluant une unité spécialisée dans la lutte contre les forces hostiles, a marqué la naissance des forces de la sécurité intérieure. Il s’agit d’un jalon important affirmant leur rôle stratégique dans la révolution.

Durant les deux longues guerres de résistance contre le colonialisme français et l’impérialisme américain, ces forces ont joué un rôle clé sur le front clandestin, particulièrement difficile et intense. - VNA

Lê Thu Phương