Le leader exhorte à bâtir un corps consultatif de la Sécurité publique populaire moderne

Hanoi (VNA) – Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, a demandé samedi 11 avril à Hanoi d’accélérer la modernisation du corps consultatif de la Sécurité publique populaire afin d’en faire une unité révolutionnaire, régulière, bien exercée et moderne.

S’exprimant lors d’une cérémonie à Hanoï, marquant le 80e anniversaire du corps consultatif de la Sécurité publique populaire (18 avril 1946-2026) et la remise du titre de « Héros des Forces armées populaires » à cette unité, il a souligné son rôle crucial dans la défense de la sécurité nationale et la promotion d’une gouvernance efficace à l’ère nouvelle.

Le leader a souligné que, durant plus de 80 ans sous la direction du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du président Hô Chi Minh, la Sécurité publique populaire s’est développée dans tous les domaines, contribuant à la libération, à l’édification et à la défense nationales.

Dans cet héritage, le corps consultatif a apporté une contribution siliencieuse mais stratégique, jouant un rôle déterminant dans l’orientation, l’organisation et la coordination de toutes les opérations au sein de la Sécurité publique populaire.

Durant ces huit décennies, cette force est restée absolument loyale au Parti, à l'État et au peuple, et a fourni des conseils efficaces sur la formulation et la mise en œuvre des politiques et des lois relatives à la sécurité nationale et à l'ordre social.

Bien que n'étant pas toujours en première ligne, le corps consultatif agit comme le « bras étendu » et le « second cerveau » du commandement à tous les niveaux, fournissant des conseils stratégiques et opérationnels tout en servant de centre d'information pour le commandement et la gouvernance, a-t-il déclaré.

La structure organisationnelle du corps consultatif a été mise en place du niveau ministériel jusqu’aux échelons locaux, tandis que son personnel a constamment gagné en assurance politique, en professionnalisme et en adaptabilité, s’efforçant d’exceller dans toutes les missions qui lui sont confiées. Nombre de dirigeants issus de ce corps se sont vu confier des responsabilités clés par le Parti, l’État et le peuple.

Les réalisations et les contributions de cette force ont joué un rôle important dans le maintien d'un environnement pacifique, stable et sûr pour la construction et le développement national, enrichissant ainsi la tradition héroïque de la Sécurité publique populaire, a-t-il souligné.

Pour l’avenir, il a insisté sur le fait que l’évolution du contexte national et international exige du corps consultatif qu’il assume des responsabilités accrues dans la concrétisation de la nouvelle vision du Parti en matière de sécurité nationale, notamment en promouvant une approche globale, proactive et axée sur le développement, conformément à la résolution du 14e Congrès national du Parti.

Le secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm s'exprime lors de la cérémonie marquant le 80e anniversaire du corps consultatif de la Sécurité publique populaire. Photo: VNA

Le secrétaire général et président Tô Lâm a appelé à une interprétation unifiée du rôle du corps consultatif, l’exhortant à renforcer son action de conseil stratégique non seulement au sein du système de sécurité publique, mais aussi auprès du Comité central du Parti, du Politburo et des comités du Parti à tous les niveaux, en matière de protection de la sécurité nationale, de maintien de l’ordre social et de soutien au développement national.

La sécurité et la stabilité sont des conditions préalables à la réalisation de l’objectif d’une nation prospère et heureuse et à la construction d’un Vietnam puissant d’ici le milieu du 21e siècle, a-t-il souligné, ajoutant que la protection de la sécurité est une responsabilité partagée par l’ensemble du système politique dans lequel le corps consultatif joue un rôle essentiel dans la proposition de solutions opportunes et efficaces.

Le leader a exhorté les forces armées à montrer l’exemple en promouvant une culture axée sur les résultats, avec une discipline rigoureuse tant en matière de responsabilité que d’exécution. L’accent est mis sur «les bons choix, la rapidité d’action, la mise en œuvre rigoureuse et l’évaluation avec des résultats concrets».

Il a également souligné la nécessité d’une vision stratégique, d’une audace et d’une approche proactive de la résolution des problèmes, ainsi que de mécanismes renforcés de suivi et d’évaluation des performances, encourageant l’innovation tout en luttant contre l’inefficacité et le manque de responsabilisation.

Il a par ailleurs souligné l’importance de moderniser le corps consultatif d’ici 2030, en accordant la priorité aux ressources humaines autant qu’à la technologie. Il a appelé à un recours accru à la science, à la technologie et à la transformation numérique, ainsi qu’à la formation d’un corps d’officiers politiquement compétents, intègres, hautement qualifiés et aptes à intervenir à l’international.

À cette occasion, le secrétaire général et président Tô Lâm a remis le titre de « Héros des Forces armées populaires » au Bureau du ministère d la Sécurité publique, plus haut organe consultatif de la Sécurité publique populaire. — VNA