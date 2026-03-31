Le secrétaire général To Lam appelle à garantir l’efficacité de la protection de la sécurité nationale dans le nouveau contexte

Hanoï (VNA) - La conférence du Comité central du Parti de la Sécurité publique s’est tenue le 31 mars à Hanoï, sous la présidence du secrétaire général du Parti, To Lam, membre de la permanence dudit comité.

Étaient également présents et ont codirigé les travaux le président de la République, Luong Cuong, et le Premier ministre, Pham Minh Chinh, tous deux membres de la permanence du Comité central du Parti de la Sécurité publique.

Dans son discours d’ouverture, le ministre de la Sécurité publique, Luong Tam Quang, a souligné qu’au premier trimestre 2026, la situation internationale et régionale avait évolué rapidement et de manière complexe, avec l’émergence de nouveaux facteurs affectant directement la sécurité et les intérêts nationaux du Vietnam. Dans ce contexte, la conférence a permis d’évaluer la qualité, l’avancement et l’efficacité des principales missions, tout en définissant les priorités du deuxième trimestre. L’objectif est de mettre en œuvre de manière rigoureuse les orientations du secrétaire général, notamment en veillant à ce que les forces de sécurité publique soient exemplaires dans l’application de la Résolution du 14e Congrès du Parti et du programme d’action associé, ainsi que de la Résolution du 8e Congrès du Comité central du Parti de la Sécurité publique, en transformant les défis en opportunités afin de défendre fermement la sécurité nationale et les intérêts nationaux en toutes circonstances.

Les participants ont également examiné plusieurs rapports thématiques et débattu des documents présentés lors de la conférence.

Prenant la parole, les dirigeants du Parti et de l’État ont salué et félicité les résultats obtenus par les forces de sécurité publique au cours du premier trimestre 2026.

Le secrétaire général To Lam a insisté sur la nécessité d’une prise de conscience commune face aux exigences élevées en matière de protection du Parti, du régime et de la sécurité nationale dans la nouvelle phase révolutionnaire, en veillant à prévenir toute surprise stratégique. Il a affirmé que les forces de sécurité publique devaient continuer à jouer un rôle central et moteur dans la mise en œuvre des orientations stratégiques du Parti, contribuant ainsi à jeter les bases d’une croissance à deux chiffres.

Il a en outre appelé à bâtir une société ordonnée, disciplinée, sûre et saine, ainsi qu’à développer une force de sécurité publique révolutionnaire, régulière, d’élite et moderne. La discipline, la responsabilité et l’éthique du service public doivent être placées au premier plan. Il a demandé d’accélérer la construction des forces, avec un calendrier précis visant à atteindre ces objectifs avant 2030, et de déployer résolument des mesures pour garantir, dès 2026, le fonctionnement effectif, efficient et performant du modèle d’organisation de la police à trois niveaux. Il a également recommandé de poursuivre l’examen et l’ajustement des fonctions et des missions afin d’assurer la meilleure efficacité dans la protection de la sécurité nationale dans le nouveau contexte.

Le ministre de la Sécurité publique Luong Tam Quang. Photo: VNA

Au nom du Comité central du Parti de la Sécurité publique, le ministre Luong Tam Quang a exprimé sa gratitude et son engagement à intégrer pleinement les orientations des dirigeants du Parti et de l’État. Il a souligné la conscience aiguë des responsabilités et des exigences élevées qui incombent aux forces de sécurité publique dans la protection du Parti, du régime et de la sécurité nationale, ainsi que leur rôle central dans la mise en œuvre des orientations stratégiques du Parti, au service d’une croissance à deux chiffres et d’une société sûre, ordonnée et stable. -VNA