Politique

Le Vietnam et le Japon approfondissent leur partenariat stratégique global

Le chef du gouvernement vietnamien s’est dit convaincu que la visite officielle de la Première ministre japonaise Takaichi Sanae au Vietnam donnerait un nouvel élan au partenariat stratégique global, appelé à devenir « plus profond, plus diversifié, plus substantiel et plus efficace ».

Le Premier ministre Lê Minh Hung et la Première ministre japonaise Takaichi Sanae. Photo: VNA
Le Premier ministre Lê Minh Hung et la Première ministre japonaise Takaichi Sanae. Photo: VNA

Hanoi (VNA) - Après la cérémonie d’accueil officielle, le Premier ministre Lê Minh Hung a eu samedi, 2 mai, à Hanoi, un entretien avec la Première ministre japonaise Takaichi Sanae en visite officielle au Vietnam du 1er au 3 mai 2026.

Le Premier ministre Lê Minh Hung a souligné que le choix du Vietnam comme première destination asiatique après sa réélection témoignait de l’importance et de la priorité accordées par le Japon aux relations avec le Vietnam.

Il a félicité son homologue pour le succès du Sommet élargi de la Communauté asiatique zéro émission nette (AZEC), saluant le rôle moteur du Japon face aux enjeux mondiaux de sécurité énergétique. Il a réaffirmé que le Vietnam considérait le Japon comme l’un de ses partenaires stratégiques les plus importants, un ami sincère et fiable dans la réalisation des objectifs de développement durable.

Le chef du gouvernement vietnamien s’est dit convaincu que cette visite donnerait un nouvel élan au partenariat stratégique global, appelé à devenir « plus profond, plus diversifié, plus substantiel et plus efficace », notamment dans les domaines de l’économie, du commerce, de l’investissement, de l’aide publique au développement (APD), de la transformation numérique et verte, de la science et des technologies, de la sécurité alimentaire et de l’énergie durable.

De son côté, la Première ministre Takaichi Sanae a félicité son homologue pour sa nomination et exprimé sa confiance dans la poursuite des succès du Vietnam sous sa direction. Elle a salué les réalisations remarquables du pays en matière de développement et son rôle croissant sur la scène internationale, estimant que le Vietnam occupe une place importante dans les chaînes d’approvisionnement régionales et mène une politique étrangère indépendante et fortement intégrée.

Elle a réaffirmé le soutien du Japon aux orientations de développement du Vietnam et sa volonté d’accompagner le pays dans la réalisation de ses objectifs, notamment afin de renforcer la résilience économique des deux nations.

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Les chefs de gouvernement des deux pays s'entretiennent à Hanoi. Photo: VNA

Les deux parties ont estimé que les relations bilatérales connaissaient un développement positif, global et substantiel, fondé sur une forte confiance politique, une coopération économique approfondie et des échanges humains dynamiques. Dans une atmosphère franche, amicale et empreinte de confiance, les deux dirigeants ont procédé à un échange approfondi sur les relations bilatérales et les questions régionales et internationales d’intérêt commun.

Elles sont convenues de renforcer la confiance politique en maintenant des visites et contacts de haut niveau, tout en poursuivant la mise en œuvre efficace des mécanismes de coopération ministérielle dans des domaines tels que la diplomatie, le commerce, l’industrie, l’énergie et l’agriculture. Les deux parties ont également décidé d’intensifier la coopération en matière de défense et de sécurité, notamment dans les domaines maritime, du règlement des conséquences de la guerre, de la cybersécurité, des opérations de maintien de la paix des Organisation des Nations Unies, de la médecine militaire, de la formation et de la lutte contre la criminalité transnationale.

Sur le plan économique, les deux Premiers ministres ont convenu de consolider ce pilier central en renforçant les échanges commerciaux, les investissements et l’APD, afin de garantir la sécurité économique, énergétique et alimentaire. Ils ont fixé pour objectif de porter les investissements japonais au Vietnam à 5 milliards de dollars par an et le commerce bilatéral à 60 milliards de dollars d’ici 2030.

Les deux parties ont également convenu d’accélérer l’ouverture du marché japonais au pamplemousse vietnamien et du marché vietnamien au raisin japonais, de promouvoir des projets d’APD liés à la lutte contre le changement climatique, ainsi que de concrétiser les initiatives régionales japonaises telles que l’AZEC et le partenariat pour la résilience énergétique et des ressources en Asie (POWERR ASIA).

Dans ce cadre, le Japon soutiendra l’approvisionnement en pétrole brut pour la raffinerie de Nghi Son et poursuivra son appui au projet vietnamien d’un million d’hectares de riz à faibles émissions dans le delta du Mékong.

Le Premier ministre vietnamien a également mis en avant les efforts du gouvernement pour améliorer l’environnement des affaires et simplifier les procédures administratives, afin de promouvoir le rôle du secteur privé et du secteur à investissements directs étrangers (IDE).

Il a salué les activités des banques et institutions financières japonaises au Vietnam, appelant à la mise en place de mécanismes de fusions-acquisitions pour les PME, à l’encouragement des investissements japonais dans des projets à forte valeur technologique, ainsi qu’à un meilleur accès des entreprises vietnamiennes aux projets japonais et au marché nippon.

Dans le domaine scientifique et technologique, les deux parties ont décidé de relancer en 2026 le comité mixte Vietnam–Japon et d’organiser prochainement un forum public-privé sur les hautes technologies. Le Japon a exprimé sa volonté de soutenir le Vietnam dans le renforcement de son autonomie technologique, notamment dans les secteurs de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs et du spatial, ainsi que dans la formation de ressources humaines de haute qualité, à travers des programmes tels que NEXUS ou Sakura.

Soulignant l’importance des échanges entre les peuples, les deux dirigeants ont convenu de renforcer la coopération dans les domaines du travail, des collectivités locales, de la culture et du tourisme, notamment par l’organisation du deuxième Forum de coopération Vietnam–Japon en 2026. Le Vietnam a proposé de simplifier les procédures de visa pour ses citoyens, afin de doubler les flux touristiques bilatéraux d’ici 2030.

Les deux parties ont également affirmé leur volonté de renforcer leur coopération autour du projet d’Université Vietnam–Japon et de signer prochainement un accord en ce sens.

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Les deux dirigeants voient des photos concernant les relations entre les deux pays. Photo: VNA

Sur les questions régionales et internationales, les deux Premiers ministres ont convenu de poursuivre leur coordination étroite dans les cadres multilatéraux tels que l’ASEAN, la sous-région du Mékong, les Nations unies et l’Accord de partenariat transpacifique global et progressiste (CPTPP), dont le Vietnam assurera la présidence en 2026.

Les deux parties ont réaffirmé l’importance du règlement pacifique des différends en Mer Orientale sur la base du droit international, en particulier de la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

À cette occasion, le Premier ministre vietnamien a invité son homologue japonaise à participer à la Semaine des dirigeants des économies de l’APEC 2027 à Phu Quôc, tout en annonçant la participation du Vietnam à l’Exposition mondiale verte (GREEN EXPO) 2027 à Yokohama, au Japon.

La Première ministre japonaise a assuré de son engagement à coopérer étroitement pour le succès de l’année de l’APEC au Vietnam. -VNA

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