Renforcer le partenariat stratégique global de plus en plus étroit et efficace Vietnam-Japon

New York (VNA) - Au siège de la Mission permanente du Vietnam auprès des Nations unies à New York (États-Unis), l’ambassadeur Do Hung Viet, chef de la Mission permanente du Vietnam, a reçu Kazuo Shii, président du Comité central du Parti communiste japonais, pour un échange sur la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (NPT RevCon 11).

​Lors de la rencontre, Kazuo Shii s’est félicité des relations étroites et fraternelles entre les deux Partis et leurs dirigeants, exprimant son attachement particulier au Vietnam, son intérêt pour les victimes de l’agent orange et son souhait de renforcer davantage les liens entre les deux peuples.

​Concernant la NPT RevCon 11, Kazuo Shii s'est dit confiant quant au prestige, à la position et aux capacités du Vietnam en tant que président pour aboutir à des résultats positifs. Préoccupé par les conséquences des armes de destruction massive, y compris celles de l’agent orange qu’il a constatées au Vietnam, il a souhaité un renforcement de la coopération en matière de désarmement et de non-prolifération nucléaire. Il a également exprimé son intérêt pour l’approche de la présidence, le processus d’élaboration et les perspectives d’adoption d’un document consensuel.

​L’ambassadeur du Vietnam Do Hung Viet a souligné l’importance accordée par le Vietnam à son partenariat stratégique global avec le Japon ainsi qu’aux relations fondamentales entre les deux Partis.

​Face à un contexte international complexe, il a affirmé la détermination du Vietnam à coopérer avec le Japon et les États parties au NPT pour obtenir des résultats substantiels et équilibrés lors de la conférence. Il a aussi remercié le gouvernement japonais, le Parti communiste japonais et les différents milieux japonais pour leur soutien au processus et au mouvement antinucléaire, appelant à une coopération accrue.

​Fondé le 15 juillet 1922, le Parti communiste japonais est l’un des partis les plus anciens et importants du pays. Inspiré du socialisme scientifique, il prône une voie démocratique et pacifique et défend une ligne indépendante. Bien qu’il ne soit pas au pouvoir, il dispose d’un effectif important et d’une influence politique notable. -VNA

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