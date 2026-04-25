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Le Japon soutient le Vietnam à la présidence de la conférence d’examen du TNP

Le ministre japonais des Affaires étrangères (AE), Motegi Toshimitsu, a affirmé le 24 avril que le Japon soutiendra le Vietnam dans son rôle de président de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP).

Le Japon soutient le Vietnam à la présidence de la conférence d’examen du TNP

Tokyo (VNA) - Le ministre japonais des Affaires étrangères (AE), Motegi Toshimitsu, a affirmé le 24 avril que le Japon soutiendra le Vietnam dans son rôle de président de la 11e Conférence d’examen du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP), dont l’ouverture est prévue à New York, aux États-Unis, au début de la semaine prochaine.

Lors d’une conférence de presse régulière, le ministre des AE Motegi Toshimitsu a indiqué que le Japon dépêchera la vice-ministre des Affaires étrangères Aya Kunimitsu pour participer à la conférence et intervenir lors du débat général, afin de transmettre le message de Tokyo appelant à la poursuite du respect du TNP.

Motegi Toshimitsu a rappelé que conduire les efforts de la communauté internationale vers « un monde sans armes nucléaires » constitue une mission fondamentale pour le Japon, seul pays à avoir subi des bombardements atomiques en temps de guerre. Cet objectif revêt également, selon lui, une importance majeure pour l’amélioration de l’environnement sécuritaire régional.

Il a souligné que la délégation japonaise apporterait un soutien maximal au Vietnam dans l’exercice de sa présidence, afin de contribuer au succès de cette conférence.

Le Japon entend par ailleurs renforcer la coordination au sein des mécanismes multilatéraux auxquels il participe afin de consolider le régime du TNP, tout en intensifiant les efforts de sensibilisation de la communauté internationale aux conséquences catastrophiques des bombardements atomiques, a-t-il ajouté.

Le ministre a également relevé la persistance de divergences entre États dotés de l’arme nucléaire et États non nucléaires. Par conséquent, le Japon participera activement aux efforts visant à réduire progressivement ces écarts. -VNA

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#TNP #Japon #Vietnam #Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires
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