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Indonésie : excédent attendu pour huit produits agricoles clés d’ici mi-2026

Les huit produits concernés - riz, maïs, sucre, poivron, piment de Cayenne, viande de poulet, œufs et échalotes - devraient tous afficher une offre excédant la demande au cours du premier semestre

Le piment figure parmi les huit produits essentiels en Indonésie. Photo : VNA
Le piment figure parmi les huit produits essentiels en Indonésie. Photo : VNA

Jakarta (VNA) – L’Indonésie enregistre des signaux positifs dans le renforcement de sa sécurité alimentaire, huit produits agricoles clés étant attendus en situation d’excédent d’ici juin 2026, ce qui consolide l’objectif d’autosuffisance dans un contexte de risques climatiques accrus liés au phénomène El Niño.

Selon I Gusti Ketut Astawa, Adjoint à la disponibilité et à la stabilisation alimentaires au sein de l’Agence nationale de l’alimentation (Bapanas), cette prévision repose sur le tableau des perspectives d’équilibre alimentaire national de juin 2026, un outil d’évaluation de l’écart entre l’offre et la demande.

Les huit produits concernés - riz, maïs, sucre, poivron, piment de Cayenne, viande de poulet, œufs et échalotes - devraient tous afficher une offre excédant la demande au cours du premier semestre. En particulier, l’excédent de riz est estimé à environ 15,8 millions de tonnes, incluant les réserves gouvernementales, celles des ménages et d’autres sources. Auparavant, l’Indonésie avait atteint un niveau record de 3,2 millions de tonnes de réserves publiques de riz à la fin de 2025.

Au-delà de l’autosuffisance, le pays se tourne désormais vers l’exportation de certains produits, notamment les échalotes et la viande de poulet, vers Singapour et la Malaisie. Cette évolution témoigne de l’ambition de Jakarta de passer du statut de « grand consommateur » à celui de fournisseur régional. -VNA

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