L’Indonésie mise sur l’intelligence artificielle pour stimuler sa croissance

Jakarta (VNA) – L’Indonésie ambitionne de faire de l’intelligence artificielle (IA) un nouveau levier de croissance, avec une contribution potentielle de 3,67 % au PIB, dans un contexte d’afflux d’investissements technologiques mondiaux.

Selon la ministre de la Communication et du Numérique Meutya Hafid, la compétitivité repose désormais moins sur les ressources que sur la capacité à exploiter les données et à s’adapter aux technologies.

D’après la Banque mondiale, le pays se classe 41e sur 198 en matière de transformation numérique du secteur public, offrant une base favorable au développement de l’IA.

Cette ambition est soutenue par d’importants investissements. En avril 2024, Microsoft a annoncé un investissement de 1,7 milliard de dollars pour développer le cloud, l’IA et les compétences numériques, le plus important du groupe en Indonésie depuis 29 ans. D’autres groupes comme Tencent, Alibaba Cloud et NVIDIA ont également annoncé des investissements majeurs, confirmant le rôle croissant de l’Indonésie dans la chaîne mondiale de l’IA.

Parallèlement, le gouvernement accélère la mise en place d’un cadre de gouvernance de l’IA afin d’assurer un développement maîtrisé et sécurisé.

À l’avenir, l’Indonésie entend étendre l’usage de l’IA à grande échelle, y compris auprès des micro, petites et moyennes entreprises, pour renforcer sa position parmi les économies numériques les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est. -VNA