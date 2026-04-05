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Thaïlande : vague de chaleur intense à l’approche de Songkran

Les 8 et 9 avril, les températures pourraient notamment dépasser les 42°C dans certaines localités.

Un homme se protège du soleil sous une chaleur accablante à Bangkok, en Thaïlande. Photo : EPA
Un homme se protège du soleil sous une chaleur accablante à Bangkok, en Thaïlande. Photo : EPA

Bangkok (VNA) – La Thaïlande entre dans une période de chaleur intense à l’approche de la fête de Songkran (fête du Nouvel An thaïlandais traditionnel), avec des températures prévues au-delà du seuil de danger dans plusieurs régions.

Les 8 et 9 avril, les températures pourraient notamment dépasser les 42°C dans certaines localités.

Les données du Département météorologique thaïlandais montrent une tendance à des températures anormalement élevées au début du mois d’avril.

Le Nord et le Centre de la Thaïlande pourraient enregistrer des maximales de 40 à 43°C. Bangkok et ses environs devraient connaître des températures comprises entre 35 et 41°C, tandis que le Sud devrait afficher entre 34 et 39°C.

Ces températures sont classées comme une chaleur extrême et peuvent rapidement affecter la santé humaine, en particulier en cas d’exposition prolongée ou dans des environnements mal ventilés. -VNA

#Thaïlande #Songkran #chaleur Thaïlande
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