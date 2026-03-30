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Alerte rouge aux PM2,5 dans le nord de la Thaïlande

Neuf provinces du nord de la Thaïlande ont été placées en alerte rouge en raison de niveaux dangereusement élevés de particules fines (PM2,5). La concentration la plus élevée a été enregistrée à 198,3 microgrammes par mètre cube dans le sous-district de Li, district de Li, province de Lamphun.

Alerte rouge aux PM2,5 dans le nord de la Thaïlande


Bangkok, 30 mars (VNA) – Neuf provinces du nord de la Thaïlande ont été placées en alerte rouge en raison de niveaux dangereusement élevés de particules fines (PM2,5). La concentration la plus élevée a été enregistrée à 198,3 microgrammes par mètre cube dans le sous-district de Li, district de Li, province de Lamphun.

Selon les données du ministère de la Santé, la situation concernant les PM2,5 a atteint le niveau rouge dans les provinces de Nan, Phayao, Lampang, Lamphun, Chiang Rai, Chiang Mai, Phrae, Mae Hong Son et Nakhon Phanom.

Vingt-huit autres provinces du Nord, du Nord-Est, du Centre et de l'Ouest ont enregistré un niveau orange de pollution.

Selon le site d'information thaïlandais anglophone The Nation, cette situation concorde avec les observations relatives aux impacts sanitaires et aux comportements d'autoprotection face à l'exposition aux PM2,5 entre le 1er janvier et le 28 mars. Plus de 55 % des personnes interrogées ont en effet commencé à ressentir des symptômes liés à l'exposition à la poussière.

Le Dr Amporn Benjaponpitak, directeur général du ministère thaïlandais de la Santé, a déclaré que les niveaux de PM2,5 devraient rester supérieurs aux normes cette semaine en raison de conditions météorologiques stagnantes et de l'augmentation des feux à ciel ouvert dans de nombreuses régions. Une exposition prolongée à des niveaux élevés de poussière peut accroître le risque de maladies cardiovasculaires et de maladies respiratoires chroniques, et à long terme, entraîner un cancer du poumon.- VNA

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#Thaïlande #PM2
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