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Thaïlande : l’inflation à l’épreuve de la crise énergétique

Face à la pression croissante de la crise liée à la guerre, qui a des répercussions sur les prix mondiaux de l'énergie et le coût des matières premières, la politique monétaire thaïlandaise est confrontée à un défi de taille.

Thaïlande : l’inflation à l’épreuve de la crise énergétique


Bangkok, 13 avril (VNA) - Face à la pression croissante de la crise liée à la guerre, qui a des répercussions sur les prix mondiaux de l'énergie et le coût des matières premières, la politique monétaire thaïlandaise est confrontée à un défi de taille : concilier la maîtrise de l'inflation et la nécessité de maintenir la dynamique économique.

Vitai Ratanakorn, gouverneur de la Banque de Thaïlande (BOT), a déclaré aux médias locaux que cette vague d'inflation trouve son origine dans l'offre, ce qui signifie qu'une hausse des taux d'intérêt n'est peut-être pas la solution la plus efficace.

Vitai Ratanakorn a ajouté que, dans le contexte de la crise actuelle, la BOT n'a peut-être pas encore besoin de relever les taux d'intérêt, car l'inflation actuelle est due à des facteurs liés à l'offre, tels que les prix de l'énergie et des matières premières, et qu'une hausse des taux ne permettrait pas de résoudre le problème.

Concernant les mesures d'aide aux débiteurs et au public, la Banque de Thaïlande (BOT) a récemment lancé une première phase, demandant aux institutions financières d'accorder une plus grande attention aux débiteurs, en mettant l'accent sur l'injection de liquidités et la restructuration de la dette.

Ces mesures comprennent l'allègement des conditions de remboursement et l'incitation des banques commerciales à accompagner leurs clients, ainsi que des prêts garantis par des sûretés, ou des prêts reposant principalement sur des garanties, dans le cadre du programme « Secure+ ». Ce programme vise à faciliter l'accès au crédit pour les clients en assouplissant divers critères d'évaluation et en excluant l'impact des prix du pétrole et du conflit du calcul des prêts.

Cette mesure sera temporaire et d'une durée de 12 mois.

Cet outil a déjà été utilisé pendant la crise de la COVID-19. Toutefois, les prêts à taux préférentiels ne constituent qu'une des solutions envisagées, et toute décision devra suivre la procédure gouvernementale avant d'être soumise au Conseil des ministres pour examen.

Si la situation demeure grave, des mesures déjà utilisées, telles que des baisses de taux d'intérêt, des moratoires sur la dette et le programme « Fa Som », un dispositif de restructuration de la dette à long terme, seront envisagées ultérieurement.- VNA

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#Thaïlande #inflation #crise énergétique
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