L'Indonésie renforce la gestion de ses ressources forestières



Jakarta, 13 avril (VNA) - Le Groupe de travail indonésien pour l'application de la réglementation forestière (Groupe de travail PKH) a recouvré avec succès des actifs de l'État d'une valeur totale de 371,1 billions de roupies (environ 21,7 milliards de dollars américains) depuis sa création il y a plus d'un an.



Ces résultats ont été obtenus depuis février 2025, date à laquelle le président indonésien Prabowo Subianto a mis en place ce groupe de travail afin de reprendre le contrôle des zones forestières occupées illégalement, notamment celles faisant l'objet d'activités minières et de plantations non autorisées.



La valeur totale des actifs recouvrés représente près de 10 % du budget de l'État indonésien pour 2026, estimé à environ 240 milliards de dollars américains, ce qui souligne l'ampleur des violations commises par le passé dans le secteur forestier.



Au cours des quatre premiers mois de cette année seulement, les autorités ont perçu 11 420 milliards de roupies indonésiennes (environ 714 millions de dollars américains) supplémentaires grâce aux sanctions administratives, aux recettes non fiscales de l’État, aux amendes pour infractions environnementales et aux recouvrements fiscaux y afférents. La campagne a également produit des résultats concrets en matière de gestion foncière. Au cours de l’année écoulée, le groupe de travail a récupéré près de 6 millions d’hectares de forêts exploitées illégalement et plus de 10 200 hectares de terres exploitées illégalement.



S’adressant aux membres du groupe de travail et au procureur général le 10 avril, le président Prabowo a déclaré que les ressources récupérées seraient réinvesties dans des secteurs essentiels tels que la rénovation et la numérisation des écoles, ainsi que dans le développement des infrastructures, notamment les routes et les ponts, afin d’améliorer la connectivité dans les zones reculées.



Le président indonésien a appelé les forces compétentes à maintenir leur détermination, à agir avec fermeté et à faire preuve d’une tolérance zéro face aux violations afin de protéger les ressources forestières et d’éviter des pertes pour le budget de l’État. Cette campagne est considérée comme l'un des efforts les plus importants déployés par l'Indonésie pour renforcer la gestion des ressources forestières, tout en envoyant un message fort quant à sa détermination à construire une économie transparente, durable et respectueuse des lois. - VNA

source