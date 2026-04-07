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Les Philippines classées première destination mondiale de l’externalisation

Selon la dernière édition de l’Ataraxis Global Outsourcing Talent Index, les Philippines ont obtenu un score de 90,65, devant la Malaisie et l’Inde, classées respectivement deuxième et troisième.

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Hanoï (VNA) - Les Philippines se sont classées au premier rang mondial parmi les destinations d’externalisation, devançant le leader traditionnel, l’Inde, grâce à leur compétitivité en matière de coûts, à la maîtrise de l’anglais et aux compétences de leur main-d’œuvre.

Selon la dernière édition de l’Ataraxis Global Outsourcing Talent Index, les Philippines ont obtenu un score de 90,65, devant la Malaisie et l’Inde, classées respectivement deuxième et troisième.

Le rapport souligne que le pays doit sa première place à son « fort équilibre entre coûts, anglais et talents ».

Le classement des dix principaux pôles mondiaux de l’externalisation comprend les Philippines, la Malaisie, l’Inde, le Chili, l’Afrique du Sud, le Nigeria, le Pérou, l’Indonésie, l’Argentine et la Roumanie. -VNA

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