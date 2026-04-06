La Thaïlande renforce ses mesures contre la pollution aux PM2,5



Bangkok, 6 avril (VNA) - La pollution aux particules fines (PM2,5) est redevenue une préoccupation majeure en Thaïlande, notamment dans le nord du pays, où des niveaux de pollution élevés et persistants s'accumulent et font peser des risques importants sur la santé publique.



Le Dr Somruk Chungsaman, secrétaire permanent du ministère de la Santé publique, a déclaré que les derniers relevés de la qualité de l'air ont révélé que la concentration moyenne de PM2,5 sur 24 heures avait dépassé le seuil de sécurité de 37,5 microgrammes par mètre cube dans 41 provinces.



Parmi celles-ci, 32 provinces ont enregistré des niveaux de PM2,5 supérieurs à la norme de façon continue pendant plus de trois jours, témoignant d'une accumulation prolongée de la pollution.



Les provinces du nord demeurent les zones les plus critiques, en particulier Chiang Mai, Chiang Rai, Lamphun et Nan, où l'accumulation de PM2,5 reste élevée depuis plusieurs jours.



En réponse, le ministère de la Santé publique a renforcé ses mesures en activant des Centres d'opérations d'urgence de santé publique (COUSP) dans 12 provinces afin d'accélérer la prise en charge et de limiter l'impact sanitaire sur la population, notamment les groupes vulnérables tels que les jeunes enfants, les personnes âgées et celles souffrant de pathologies sous-jacentes.



Sur le terrain, un dépistage proactif a déjà été réalisé auprès de plus de 29 000 personnes dans les zones à risque (zone rouge), couvrant 75 districts. Les autorités ont également constitué des stocks de plus de 1,7 million de masques chirurgicaux et de plus de 180 000 masques N95 afin de se préparer à une situation qui pourrait perdurer.



Parallèlement, les établissements de santé suivent de près les données des patients grâce aux systèmes d'information hospitaliers afin d'évaluer précisément l'impact sanitaire.



Le ministère de la Santé publique a émis neuf directives à l'intention des directions provinciales de la santé publique et de toutes les équipes opérationnelles concernées de la région sanitaire n° 1. Ces directives exigent un examen des données relatives aux patients affectés par la pollution aux PM2,5 et appellent à une étroite coordination avec les gouverneurs provinciaux afin de permettre le recours aux pouvoirs de déclaration de catastrophe pour accélérer l'acquisition de fournitures essentielles, telles que des écrans de protection contre la poussière et des masques. Les mesures prévoient également la mise en place de services de santé proactifs, en particulier pour les groupes vulnérables dans les zones fortement touchées. - VNA

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