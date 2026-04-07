Première session de la 16e législature : les plus hauts dirigeants élus

Le 6 avril 2026, la première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale s’est ouverte à Hanoï. Lors de la séance inaugurale, Tran Thanh Man a été réélu président de l’Assemblée nationale à l’unanimité et a prêté serment le jour même.

Dès la séance d’ouverture, les députés ont procédé, au scrutin secret, à l’élection du président de l’Assemblée nationale de la 16e législature. Tran Thanh Man a été réélu à l’unanimité des députés présents. Il a prêté serment le jour même.

Le matin du 7 avril, l’Assemblée nationale a élu To Lam, secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam et député de la 16e législature, au poste de président de la République socialiste du Vietnam pour le mandat 2026-2031.

Après son élection, la cérémonie de prestation de serment du président de la République s’est déroulée solennellement, conformément à la réglementation.

Le président de l’État To Lam :

« Sous le drapeau rouge à étoile d’or sacré de la Patrie, devant l’Assemblée nationale, les compatriotes et les électeurs, moi, président de la République socialiste du Vietnam, je prête serment : être absolument fidèle à la Patrie, au peuple et à la Constitution de la République socialiste du Vietnam, m’efforcer sans relâche d’accomplir au mieux toutes les missions confiées par le Parti, l’État et le peuple ».

Dans l’après-midi du même jour, l’Assemblée nationale a procédé, au scrutin secret, à l’élection du Premier ministre. Le Minh Hung, membre du Bureau politique, secrétaire du Comité central du Parti et président de la Commission centrale de l’organisation du Parti, a été élu Premier ministre pour le mandat 2026-2031.

Selon le programme, cette première session de l’Assemblée nationale examine de nombreux dossiers importants, notamment les rapports sur les résultats des élections et la validation du mandat des députés, les décisions sur l’organisation de l’appareil d’État et la désignation des hauts responsables, ainsi que des rapports sur la situation socio-économique, les finances et le budget.

Elle se penche également sur les plans quinquennaux pour la période 2026-2030, et l’adoption de huit lois et une résolution.

Dans son discours d’ouverture, au nom du Comité central du Parti, le secrétaire général To Lam a souligné que l’Assemblée nationale devait être encore plus proche du peuple, élargir les canaux d’écoute et de réception des avis des électeurs, de la population, du monde des affaires, des intellectuels et des scientifiques, renforcer la transparence de l’ensemble de ses activités, et construire une Assemblée nationale numérique, moderne et intelligente.

Selon lui, lorsque la voix du peuple est entendue, lorsque sa volonté est fidèlement reflétée et lorsque les décisions prennent racine dans la réalité de la vie, l’Assemblée nationale devient plus forte, l’État plus solide et la confiance sociale plus grande. -VNA