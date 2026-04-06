Première session de la 16e AN : affirmation de la conscience politique, de la responsabilité citoyenne et d'un fort consensus social

Hanoï (VNA) - Le succès des élections des députés à la 16e Assemblée nationale (AN) et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031 réaffirme la force de grande union nationale et la confiance du public, et pose des fondements politiques et juridiques essentiels au fonctionnement de l'AN) et des Conseils populaires pour cette nouvelle législature, a déclaré Nguyen Thi Thanh, vice-présidente de la 15e Assemblée nationale et membre du Conseil électoral national, lors de la première session de la 16e AN tenue le 6 avril.

Présentant le rapport d'évaluation des élections du Conseil électoral national, elle a indiqué que ce scrutin était le plus important jamais organisé, avec plus de 76 millions d'électeurs ayant participé dans 72 000 bureaux de vote à travers le pays. De nombreuses localités ont enregistré une participation électorale exceptionnellement élevée et ont clôturé le scrutin en avance, notamment Vinh Long (99,999 %), Lao Cai (99,998 %), Hue (99,996 %), Tuyen Quang (99,99 %) et Ha Tinh (99,99 %). Les grands centres urbains comme Hô Chi Minh-Ville et Hanoï ont également atteint des taux de participation supérieurs à 99 %.

Au total, 500 députés ont été élus parmi 863 candidats. Parmi eux, 214 ont été présentés par les instances centrales et 286 par les localités. Le nombre de députés à plein temps au niveau central s’élève à 145.

Concernant la composition de l'Assemblée, 150 sièges sont occupés par des femmes (30 %), 76 par des représentants des minorités ethniques (15,2 %), 18 par des personnes n'appartenant pas au Parti (3,6 %) et 33 par des députés de moins de 40 ans (6,6 %). On recense 247 élus réélus ou anciens députés, dont 230 issus de la 15e législature, contre 253 nouveaux visages. Sur le plan académique, 418 détiennent un diplôme post-universitaire, 80 un niveau universitaire et deux un niveau inférieur. Simultanément, 2 552 représentants provinciaux et 72 440 communaux ont été désignés. La proportion de députés à temps plein a atteint 40 %, un record, témoignant des efforts continus déployés pour améliorer le professionnalisme.

Nguyen Thi Thanh, vice-présidente de la 15e Assemblée nationale et membre du Conseil électoral national, lors de la première session de la 16e AN tenue le 6 avril. Photo : VNA

Sous la direction étroite du Bureau politique, du Secrétariat, du secrétaire général du Parti, de l'AN, du Comité permanent de l'AN, du Conseil électoral national, du gouvernement et du Front de la Patrie, ces élections ont connu un immense succès, avec un taux de participation record de 99,70 %. Les principes démocratiques, de transparence et d’équité ont été rigoureusement respectés, de la consultation jusqu’au dépouillement, reflétant la grande union nationale.

S’appuyant sur cette réussite, le Conseil électoral national propose à l’AN de perfectionner la loi relative à l'élection des députés à l'Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires, ainsi que d'amender la loi relative à l'organisation des collectivités locales, notamment une révision du nombre de membres des Conseils populaires en fonction de la population et des spécificités locales.

Le gouvernement est invité à standardiser les formulaires, tandis que le Front de la Patrie devra innover dans ses contacts avec les électeurs.

Concernant l’éligibilité, le scrutin universel s’est déroulé conformément à l’article 78 de la loi électorale. Sur 500 élus dans 182 circonscriptions, 498 n’ont fait l’objet d’aucune plainte ni dénonciation tandis que deux députés ont été visés par des observations qui, après examen, ont été jugées non fondées par les autorités compétentes.

Après vérification approfondie, les sous-comités concernés ont confirmé que les deux personnes concernées remplissaient pleinement les conditions d'éligibilité. Après consultation écrite et vote, l'ensemble des membres du Conseil électoral national a adopté à l'unanimité une résolution confirmant officiellement la pleine éligibilité des 500 députés de cette 16e législature. -VNA