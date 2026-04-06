Première session de la 16e législature : Trân Thanh Mân réélu président de l’Assemblée nationale

Hanoï (VNA) – Les députés de la 16e Assemblée nationale ont élu Tran Thanh Man, membre du Bureau politique et président de la 15e Assemblée nationale, à la présidence de l'Assemblée nationale pour la 16e législature, lors de la première séance du 6 avril au matin.

Le secrétaire général de l’Assemblée nationale et chef du bureau de l’Assemblée nationale, Lê Quang Manh, a présenté le projet de résolution portant élection du président de l’Assemblée nationale de la République socialiste du Vietnam pour la 16e législature.

La Résolution indique que, conformément à la Constitution et aux dispositions légales, ainsi qu’au procès-verbal du dépouillement des votes, l’Assemblée nationale décide d’élire Trân Thanh Mân, membre du Bureau politique et président de la précédente législature, député de la 16e législature, au poste de président de l’Assemblée nationale.

Le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, offre un bouquet de fleurs pour féliciter le Président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân. Photo : VNA

Le vote électronique a été utilisé pour l’adoption de la Résolution, qui a recueilli 491 voix favorables sur 491 députés participants, approuvant ainsi l’élection de Trân Thanh Mân à la présidence de l’Assemblée nationale.

Après son élection, le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân a prêté serment, promettant fidélité absolue à la Patrie, au peuple et à la Constitution de la République socialiste du Vietnam, et s’engageant à remplir avec diligence les missions confiées par le Parti, l’État et la population.

Né en 1962 à Thanh Xuân, ville de Cân Tho, Trân Thanh Mân est titulaire d’un doctorat en économie et d’une licence en sciences politiques. Il est membre du Bureau politique, secrétaire du Comité du Parti de l’Assemblée nationale et président de l’Assemblée nationale.

Il a occupé les fonctions de membre suppléant du Comité central du Parti pour le 10ᵉ mandat, membre du Comité central des 14e, 12e, 13ᵉ et 14ᵉ mandat, secrétaire du Comité central du Parti du 12ᵉ mandat et membre du Bureau politique pour les 13ᵉ et 14ᵉ mandats. Il a été député des 13ᵉ, 14ᵉ, 15ᵉ et 16ᵉ législatures. -VNA