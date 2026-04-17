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Visite d’État du président sud-coréen au Vietnam : vers une nouvelle phase de coopération bilatérale à long terme

L’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, a souligné que la visite du président Lee Jae Myung au Vietnam revêt une forte signification politique et symbolique, illustrant le niveau élevé de confiance et de priorité stratégique accordé par Séoul à Hanoï.

Le président sud-coréen, Lee Jae Myung. Photo: Yonhap/VNA
Le président sud-coréen, Lee Jae Myung. Photo: Yonhap/VNA

Séoul (VNA) - La visite d’État du président sud-coréen, Lee Jae Myung, au Vietnam, prévue du 21 au 24 avril à l’invitation du secrétaire général du Parti et président de la République, Tô Lâm, revêt une portée stratégique, contribuant à rapprocher les visions de développement et à structurer un cadre de coopération bilatérale à long terme dans une nouvelle phase.

Dans un entretien accordé à l’Agence vietnamienne d’information (VNA), l’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô, a souligné que la visite du président Lee Jae Myung au Vietnam revêt une forte signification politique et symbolique, illustrant le niveau élevé de confiance et de priorité stratégique accordé par Séoul à Hanoï.

La République de Corée demeure le premier investisseur étranger au Vietnam, avec un capital cumulé dépassant 90 milliards de dollars, ainsi qu’un partenaire commercial majeur, le volume des échanges bilatéraux ayant atteint environ 88 milliards de dollars en 2025. Dans ce contexte, la visite vise à aller au-delà des acquis existants pour impulser une nouvelle phase de coopération plus qualitative, équilibrée et durable.

Les deux parties devraient ainsi s’attacher à harmoniser leurs stratégies de développement, en orientant la coopération vers des secteurs à forte valeur ajoutée tels que les technologies de pointe, l’innovation, la transformation numérique et la sécurité économique. L’objectif affiché est de faire évoluer les relations de coopération extensive vers les relations de coopération intensive, fondées sur une confiance accrue, une intégration plus profonde et une durabilité renforcée.

Face aux mutations rapides de l’environnement régional et mondial, trois priorités stratégiques devraient guider les discussions de haut niveau. Il s’agit, en premier lieu, de porter les échanges commerciaux bilatéraux à 100 milliards de dollars à court terme, avec une perspective de 150 milliards de dollars d’ici 2030. En second lieu, les deux pays entendent renforcer leur intégration dans les chaînes d’approvisionnement stratégiques, notamment dans les domaines des semi-conducteurs, des technologies numériques, des données, des batteries et des énergies propres. Enfin, l’accent sera mis sur la synergie entre investissement, innovation et formation des ressources humaines, afin de consolider la position du Vietnam dans les chaînes de valeur mondiales tout en ouvrant de nouvelles opportunités aux entreprises sud-coréennes.

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L’ambassadeur du Vietnam en République de Corée, Vu Hô. Photo: VNA

La coopération scientifique et technologique est appelée à devenir un moteur central, avec un accent particulier sur la recherche conjointe, le transfert et la maîtrise des technologies dans des domaines clés tels que l’intelligence artificielle, les semi-conducteurs, l’énergie et les infrastructures intelligentes.

Par ailleurs, les échanges entre les peuples et la coopération en matière de ressources humaines constituent, selon l’ambassadeur Vu Hô, un pilier essentiel des relations bilatérales. Avec une communauté vietnamienne d’environ 350.000 personnes en République de Corée et une présence sud-coréenne significative au Vietnam, les deux pays disposent d’un socle social dense et structurant. Dans la nouvelle phase de coopération, le développement de ressources humaines hautement qualifiées, notamment dans les secteurs technologiques, devra être érigé en priorité stratégique, aux côtés du renforcement des échanges culturels, considérés comme un vecteur de rapprochement et de confiance mutuelle.

Sur le plan régional, les deux pays sont appelés à coopérer davantage dans les domaines de la connectivité d'infrastructures, de la transition numérique, de l’énergie propre et des chaînes d’approvisionnement résilientes, tout en renforçant leur concertation au sein des cadres tels que ASEAN+3, le Sommet de l’Asie de l’Est et le Forum régional de l’ASEAN. -VNA

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