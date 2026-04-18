Politique

Vietnam–Turquie : la communauté vietnamienne mobilisée et soutenue

le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man a exprimé le souhait que la communauté vietnamienne en Turquie reste solidaire, s’entraide, s’intègre pleinement dans la société d’accueil, respecte la législation locale et contribue à promouvoir une image positive du Vietnam.

Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et son épouse, aux côtés du personnel de l’ambassade et de la communauté vietnamienne en Turquie. Photo : VNA
Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et son épouse, aux côtés du personnel de l’ambassade et de la communauté vietnamienne en Turquie. Photo : VNA

Istanbul (VNA) – Dans le cadre de sa participation à la 152e Assemblée de l’Union interparlementaire (UIP-152) et de ses activités bilatérales en Turquie, le 17 avril au soir (heure locale), le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man, accompagné de son épouse Nguyen Thi Thanh Nga et d’une délégation vietnamienne de haut niveau, a rencontré dans la soirée du 17 avril le personnel de l’ambassade ainsi que la communauté vietnamienne en Turquie.

Dans une atmosphère chaleureuse, il a adressé, au nom des dirigeants du Parti et de l’État, ses meilleurs vœux au personnel de la mission diplomatique et aux Vietnamiens résidant en Turquie. Il a également transmis les salutations du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, ainsi que des hauts dirigeants vietnamiens à l’ensemble de la communauté.

Évoquant la situation nationale, il a souligné que, malgré les difficultés en 2025, le Vietnam avait enregistré des résultats remarquables dans de nombreux domaines. Il a également informé la communauté des jalons importants du pays, notamment l’organisation réussie du 14e Congrès national du Parti et les élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires à tous les niveaux pour le mandat 2026-2031.

Il a mis en avant l’adoption de lois importantes, en particulier dans les domaines de l’état civil, du foncier, du logement et de l’immobilier, visant à faciliter les investissements et les activités économiques des Vietnamiens d’outre-mer au Vietnam.

vnanet-man-2.jpg
Le président de l’Assemblée nationale Tran Thanh Man et son épouse remettent des cadeaux souvenirs à la communauté vietnamienne en Turquie. Photo : Doan Tan/VNA

Il a exprimé le souhait que la communauté vietnamienne en Turquie reste solidaire, s’entraide, s’intègre pleinement dans la société d’accueil, respecte la législation locale et contribue à promouvoir une image positive du Vietnam.

Il a demandé à l’ambassade du Vietnam en Turquie de continuer à soutenir la communauté et contribuer à promouvoir les investissements bilatéraux.

Selon l’ambassadrice du Vietnam en Turquie, Dang Thi Thu Ha, la communauté vietnamienne dans ce pays compte environ 200 personnes. Représentant la communauté, Luu Thai Hung, membre du Comité de liaison, a affirmé que les Vietnamiens en Turquie respectent la loi du pays d’accueil et font preuve de solidarité. -VNA

#Tran Thanh Man #communauté vietnamienne en Turquie
Suivez VietnamPlus

Émulation patriotique

Droits de l'Homme

Sur le même sujet

Réunion entre le président de l’AN Tran Thanh Man et le consul honoraire du Vietnam à Istanbul, Ali Tezolmez. Photo: VNA

Le président de l’AN Tran Thanh Man reçoit le consul honoraire du Vietnam à Istanbul

Le président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man, a reçu le 17 avril à Istanbul le consul honoraire du Vietnam, Ali Tezolmez. À cette occasion, il a salué ses contributions au renforcement des relations Vietnam–Turquie et réaffirmé la volonté de Hanoi de développer davantage la coopération bilatérale dans les domaines économique, commercial et d’investissement.

Voir plus

Cérémonie de signature d’un mémorandum de coopération entre la Commission d’organisation du Comité central du Parti communiste du Vietnam et son homologue chinoise, ainsi que d’un mémorandum entre le ministère vietnamien de la Construction et la Commission nationale du développement et de la réforme de Chine sur la formation ferroviaire visant à renforcer les compétences du personnel ferroviaire vietnamien. Photo : VNA

Le Vietnam et la Chine signent 32 accords de coopération

Le Vietnam et la Chine ont signé 32 accords de coopération couvrant un large éventail de domaines, allant de la politique et de la sécurité à l’économie, aux infrastructures et aux échanges locaux, à l’occasion de la visite d’État du président To Lam en Chine.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, Tô Lâm s'exprime lors de sa visite du site historique de l’école Yucai de Nanning, dans le Guangxi. Photo: VNA

Le leader Tô Lâm visite l’école Yucai de Nanning dans le Guangxi

Le secrétaire général et président Tô Lâm a remercié les autorités et le peuple du Guangxi d’avoir préservé le site historique de l’école Yucai et d’autres sites historiques associés au président Hô Chi Minh, les transformant en « adresses rouges » symbolisant les liens durables entre les deux nations.

Le Premier ministre Le Minh Hung à la réunion. Photo: VNA

Trois ministères et organisme mobilisés pour soutenir la croissance à deux chiffres

Lors de la réunion le 17 avril avec le ministère de l’Intérieur, le ministère des Affaires ethniques et religieuses et l’Inspection gouvernementale, le Premier ministre Le Minh Hung a souligné que les exigences de développement du pays dans la période à venir, notamment l’objectif de croissance à deux chiffres, imposent des responsabilités particulièrement lourdes à ces ministères et organisme.

La vice-présidente du Groupe de la Banque mondiale pour les Ressources humaines, Radi Anguelova, remet le titre à l’ambassadeur du Vietnam aux États-Unis, Nguyên Quôc Dung. Photo : VNA

La BM loue le Vietnam pour son développement et son utilisation du capital humain

La reconnaissance accordée au titre de l’Indice de capital humain plus (HCI+) 2026 confirme les efforts déployés par le Vietnam pour placer l’humain au cœur de sa stratégie de développement, améliorer la qualité de l’éducation et des soins de santé, renforcer les liens entre la formation et le marché du travail et promouvoir une croissance inclusive et durable.

Le secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, le secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président vietnamien, To Lam. Photo: VNA

Déclaration conjointe entre le Vietnam et la Chine

L’Agence vietnamienne d’information présente ci-après des extraits de la Déclaration conjointe entre le Vietnam et la Chine sur la poursuite de l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique global et la promotion de la construction d’une Communauté d’avenir partagé Vietnam–Chine à portée stratégique à un niveau plus élevé dans la nouvelle période.

Vue du colloque "L’intelligence artificielle dans le système judiciaire et juridictionnel – Expériences de l’Union européenne et applications au Vietnam., à Budapest, le 16 avril. Photo: VNA

L’IA dans la justice : expériences européennes et applications au Vietnam

Les experts hongrois et européens ont partagé les expériences de l’Union européenne en matière d’application de l’IA dans le domaine de la justice, allant du soutien au traitement de l’information et à l’amélioration de l’efficacité du jugement, en passant par le renforcement de la transparence et l’accès des citoyens à la justice.