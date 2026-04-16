Marché immobilier : pénurie persistante et montée du logement social

Hanoï (VNA) - Le marché immobilier vietnamien a affiché des tendances divergentes au premier trimestre 2026 : l'offre d'appartements commerciaux a continué de chuter fortement, tandis que le segment du logement social a pris de l'ampleur grâce à des politiques incitatives.

Selon le ministère de la Construction, le secteur entre dans une phase de différenciation marquée : d’un côté, une pénurie persistante de l’offre ; de l’autre, l’espoir d’un rééquilibrage grâce aux programmes de logements abordables.

Depuis le début de l’année, le nombre de nouveaux projets a fortement diminué. À l’échelle nationale, seuls 51 projets commerciaux, fonciers et touristiques ont été approuvés, dont 39 strictement commerciaux, soit 49,4 % du trimestre précédent. Ce recul traduit la persistance des blocages juridiques et procéduraux, malgré les mesures de soutien mises en place. L’immobilier touristique suit la même tendance, avec seulement huit projets validés.

À l'inverse, 31 projets commerciaux ont été achevés ce trimestre, marquant une hausse interannuelle de 221,4 %. Les promoteurs concentrent ainsi toutes leurs ressources pour achever rapidement les chantiers inachevés, profitant de l'assouplissement des contraintes légales.

Hoang Thu Hang, directrice adjointe du Département de la gestion du logement et du marché immobilier, souligne toutefois que cette progression ne compense pas la chute des nouveaux projets. Le marché reste en déficit d’offre primaire, notamment dans les grandes métropoles, maintenant les prix à des niveaux élevés. Ceux-ci demeurent globalement stables, avec une hausse d’environ 2 % à Hanoï, Hô Chi Minh-Ville et Khanh Hoa, et de plus de 1 % à Da Nang et Dong Nai.

Parallèlement, la liquidité globale ralentit. Le pays enregistre 115 650 transactions réussies, atteignant 76,4 % du trimestre précédent. Les appartements et maisons individuelles totalisent 25 663 ventes. Les terrains fonciers dominent avec 89 987 transactions, mais n'échappent pas à la baisse générale.

Nguyen Van Dinh, président de l'Association des courtiers immobiliers du Vietnam, y voit un décalage grave entre l'offre et la demande, empêchant l'ajustement tarifaire à court terme. Le Hoang Chau, président de l'Association immobilière de Hô Chi Minh-Ville, ajoute que les blocages juridiques demeurent le goulot d'étranglement central, étouffant les entreprises sous la pression des coûts.

Face à cette contraction commerciale, le logement social émerge comme un point lumineux. Les récentes résolutions gouvernementales ont permis de lever plusieurs obstacles fonciers et financiers. Au total, 737 projets sont en cours, représentant 701 247 logements, soit 70,1 % de l’objectif d’un million d’unités d’ici 2030. Au premier trimestre, 33 projets ont été lancés pour 28 856 logements, tandis que 18 autres, représentant 7 031 unités, sont en préparation.

Le gouvernement a également fixé un objectif de 158 723 logements sociaux pour 2026, incitant les collectivités locales à accélérer la mise en œuvre de ces projets.Les experts estiment que ce segment soutiendra la liquidité du marché, malgré des marges limitées et des procédures encore complexes. Des mesures incitatives supplémentaires restent attendues.

Le ministère de la Construction anticipe une restructuration du secteur, où seules les entreprises les plus solides sur le plan juridique devraient tirer leur épingle du jeu.

Parallèlement, les autorités envisagent la création d’un centre d’échange immobilier public et renforcent la surveillance de la spéculation. Une exécution cohérente fera du logement social le moteur d'un développement sectoriel durable. -VNA