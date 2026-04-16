Promulgation du Cadre national de compétence en langues étrangères

Hanoï (VNA) – Le ministère vietnamien de l’Éducation et de la Formation a promulgué un cadre national actualisé de compétences en langues étrangères, marquant une avancée dans la normalisation de l’évaluation linguistique et l’amélioration de la qualité de l’enseignement dans un contexte d’intégration internationale accrue.

Adopté par voie de circulaire, ce cadre vise à établir une référence commune applicable à l’ensemble du système éducatif, servant de fondement à l’élaboration des programmes, à l’enseignement, à l’évaluation et à la certification. Il permettra aux apprenants de mieux structurer leurs parcours d’apprentissage, tout en aidant les établissements à améliorer la cohérence et l’efficacité des formations linguistiques.

L’un des axes majeurs de cette réforme est l’alignement du cadre vietnamien sur le Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL), afin d’assurer une meilleure compatibilité avec les standards internationaux et de faciliter la reconnaissance des diplômes et certificats.

Le nouveau dispositif introduit également un niveau « pré-A1 », destiné notamment aux jeunes apprenants, afin de favoriser une progression continue dès les premières étapes de l’apprentissage.

Par ailleurs, la circulaire précise davantage les descripteurs de compétences dans les quatre aptitudes fondamentales – compréhension et expression, tant à l’oral qu’à l’écrit – en les rendant plus concrets et étroitement liés à des situations de communication réelles. Cette approche vise à améliorer l’efficacité pédagogique et l’applicabilité du cadre dans la pratique.

Pour certaines langues présentant des spécificités, comme le chinois, le japonais et le coréen, les autorités autorisent le recours à des cadres de référence élaborés par les pays concernés, afin de mieux refléter leurs particularités linguistiques.

Dans le cadre de cette réforme, les établissements d’enseignement se voient accorder une autonomie accrue pour adapter leurs programmes, sous réserve de respecter les orientations fixées par les autorités compétentes. Ils devront notamment procéder à la mise à jour des contenus pédagogiques et des conditions d’enseignement.

Ce nouveau cadre entrera en vigueur le 31 mai 2026 et s’inscrit dans la stratégie visant à renforcer la qualité des ressources humaines et à répondre aux exigences de la mondialisation. -VNA