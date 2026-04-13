Société

Quang Ninh : priorité à la suppression des sites scolaires isolés et à la construction d'écoles intelligentes

La province de Quang Ninh (Nord) a décidé d’allouer plus de 1 088 milliards de dôngs de son budget à l’éducation, à la formation et à l’enseignement professionnel en 2026.

L'école primaire Hong Gai a été créée par la fusion des écoles primaires Ha Long et Huu Nghi, garantissant ainsi la continuité de l'enseignement et de l'apprentissage sans interruption des activités éducatives. (Photo : baoquangninh.vn)
L'école primaire Hong Gai a été créée par la fusion des écoles primaires Ha Long et Huu Nghi, garantissant ainsi la continuité de l'enseignement et de l'apprentissage sans interruption des activités éducatives. (Photo : baoquangninh.vn)

Quang Ninh (VNA) - Appliquant le principe selon lequel « investir dans l’éducation, c’est investir dans l’avenir », la province de Quang Ninh (Nord) a décidé d’allouer plus de 1 088 milliards de dôngs de son budget à l’éducation, à la formation et à l’enseignement professionnel en 2026.

Ces ressources seront destinées à financer des politiques stratégiques visant à améliorer la qualité des ressources humaines et à moderniser les infrastructures. La province investira dans la construction et la rénovation des établissements scolaires, l’achat d’équipements, ainsi que les aides aux élèves des zones défavorisées, montagneuses, frontalières et insulaires.

L'axe majeur de cet investissement est de mobiliser les ressources pour supprimer les sites scolaires isolés au profit d'écoles intelligentes de haute qualité. La province privilégie la formation professionnelle pour fournir une main-d'œuvre qualifiée aux zones industrielles, favorisant ainsi une restructuration économique durable.

Dans sa feuille de route vers l’économie du savoir en 2026, où l’éducation constitue le socle des compétences, Quang Ninh promeut une gouvernance scolaire intelligente et le développement d’un écosystème d’apprentissage numérique. Parallèlement, elle veille à la standardisation et à la formation continue des enseignants afin de réussir la transformation numérique du secteur éducatif.

Sur la période 2021-2025, le budget provincial alloué à l'éducation a fortement augmenté par rapport à la phase précédente. Annuellement, ces dépenses représentent toujours plus de 20 % du budget local total. D'ici 2030, Quang Ninh vise à ce que 95 % des établissements scolaires répondent aux normes nationales, dont 96,2 % dans le primaire, 98,1 % dans le secondaire, et environ 93,1 % dans la maternelle et le lycée.

Les résultats du concours national des élèves excellents 2025-2026 témoignent de l’efficacité de ces investissements ciblés, permettant à Quang Ninh de se classer 8e sur 34 localités, avec 82 lauréats sur 110 candidats.

Cet engagement financier contribue à maintenir la province parmi les leaders nationaux en matière d’indice de développement humain et à poser les bases d’un futur grand centre éducatif multidisciplinaire du Nord. - VNA

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#Quang Ninh #construction d'écoles intelligentes #écoles intelligentes #éducation #enseignement professionnel
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