INN : renforcer les responsabilités et les contrôles pour lever le “carton jaune” de la Commission européenne

Hanoï (VNA) – Le vice-Premier ministre Ho Quoc Dung a présidé le 16 avril la 34e réunion du Comité national de direction chargé de la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Selon le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement, après plus de huit ans de mise en œuvre des mesures contre la pêche INN, le Vietnam a obtenu des résultats significatifs, notamment l’achèvement global du cadre juridique et la mise en place de systèmes de gestion, de surveillance des navires de pêche et de traçabilité conformes aux normes internationales et aux réalités de la pêche nationale.

Les bases de données nationales, les systèmes de suivi des navires et de traçabilité électronique ont été progressivement connectés et harmonisés du niveau central au niveau local.

Cependant, malgré ces avancées, plusieurs insuffisances persistent. La Commission européenne a relevé, lors de sa cinquième mission d’inspection du 9 au 19 mars 2026, des lacunes dans le marquage et le contrôle des navires, la gestion des entrées et sorties de ports, ainsi que dans la traçabilité des produits, notamment pour les matières premières importées. Le traitement des infractions reste également lent et inégal selon les localités.

Le vice-Premier ministre a reconnu que certaines faiblesses persistent et constituent un obstacle majeur à la levée du « carton jaune ». Il a souligné que les textes réglementaires sont suffisants, mais que la difficulté réside dans leur mise en œuvre effective. Il a ainsi demandé aux ministères, secteurs et autorités locales de clarifier leurs responsabilités, de renforcer les inspections et d’assurer un suivi strict des mesures adoptées.

Il a également appelé à une révision complète des politiques et des procédures liées à l’exploitation des ressources halieutiques, depuis le contrôle de la flotte jusqu’à la traçabilité et à l’importation des produits.

Le ministère de l’Agriculture et de l’Environnement a été chargé d’accélérer la réforme organisationnelle et de proposer la création d’un groupe de travail intersectoriel chargé d’intervenir directement sur le terrain pour lever les obstacles.

Le vice-Premier ministre a demandé au ministère de la Défense de renforcer la coordination dans les activités d’inspection et de contrôle en mer, afin de prévenir strictement toute violation par des navires de pêche dans les eaux étrangères. Les forces de garde-frontières doivent assurer un contrôle rigoureux des navires dès leur départ, intensifier la sensibilisation des pêcheurs et mettre en œuvre des mesures opérationnelles pour prévenir les infractions à la source.

S’agissant du ministère de la Sécurité publique, il a été appelé à poursuivre les enquêtes et à sanctionner sévèrement les violations, notamment en démantelant les réseaux organisant l’envoi de navires et de pêcheurs pour des activités illégales en eaux étrangères.

Le ministère des Finances est chargé de revoir l’ensemble des procédures d’import-export des produits halieutiques, de clarifier les manquements relevés par la Commission européenne et de proposer les ressources financières nécessaires à la lutte contre la pêche INN.

Quant aux localités côtières, elles doivent traiter de manière définitive les insuffisances persistantes, notamment l’installation des dispositifs de suivi des navires, le contrôle des entrées et sorties dans les ports, la traçabilité des produits et l’application des sanctions. Il est également recommandé de créer des équipes intersectorielles dans les ports de pêche, associant garde-frontières, forces de contrôle des pêches et services compétents, afin de renforcer la supervision sur le terrain. -VNA