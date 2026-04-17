Société

Aerokos inspire les aspirations spatiales des jeunes vietnamiens et russes

Leprogramme éducatif international «Aerokos» vise à renforcer la coopération et à connecter les potentiels scientifiques et technologiques des deux pays, tout en construisant un environnement d’apprentissage avancé où les élèves peuvent accéder aux connaissances modernes, nourrir leur passion pour la recherche et développer progressivement une solide expertise technique.

Lors du programme éducatif international Aerokos tenu le 16 avril à Hanoï. Photo : baoquocte
Lors du programme éducatif international Aerokos tenu le 16 avril à Hanoï. Photo : baoquocte

Hanoi (VNA) – Le programme éducatif international « Aerokos » a inspiré 16 avril au Centre russe de la science et de la culture à Hanoi les élèves vietnamiens et russes dans les domaines des sciences, de l’ingénierie et de l’aéronautique spatiale.

Organisé par le Centre russe de la science et de la culture à Hanoï, en collaboration avec l’Université d’État de Samara portant le nom de l'académicien S.P. Korolev (en Russie), le programme vise à renforcer la coopération et à connecter les potentiels scientifiques et technologiques des deux pays, tout en construisant un environnement d’apprentissage avancé où les élèves peuvent accéder aux connaissances modernes, nourrir leur passion pour la recherche et développer progressivement une solide expertise technique.

Le lieutenant-général Pham Tuân, Héros de l'Union soviétique, Héros des forces armées populaires du Vietnam, Héros du Travail et premier cosmonaute vietnamien, a assisté au programme.

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Vladimir Vladimirovich Murashkin, représentant en chef du Centre russe de la science et de la culture à Hanoï, lors du programme. Photo : baoquocte

Dans son discours d’ouverture, Vladimir Vladimirovich Murashkin, représentant en chef du Centre russe de la science et de la culture à Hanoï, a souligné la signification particulière de cet événement, qui coïncidait avec l’anniversaire du premier vol spatial habité dans l’espace (12 avril 1961).

Il a affirmé que les jeunes bénéficient de nombreuses perspectives d'évolution, notamment dans le domaine des sciences spatiales, contribuant ainsi au développement de leurs pays.

Chaque année, le gouvernement vietnamien dépêche environ 1 000 étudiants en Russie afin d’y poursuivre leurs études, les disciplines techniques étant constamment privilégiées.

Cela témoigne de la confiance accordée au système éducatif russe ainsi que de l’intensité des échanges académiques entre les deux pays.

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Goryainov Sergey Borisovich, directeur du programme éducatif international Aerokos, s'exprime lors du programme. Photo : baoquocte

Pour sa part, Goryainov Sergey Borisovich, directeur du programme éducatif international Aerokos et chef du Département de formation de l’Université de Samara, a indiqué que ce programme s’inscrit dans le cadre de la Semaine spatiale de la Fédération de Russie, avec pour ambition d’offrir aux jeunes des perspectives professionnelles attractives dans les domaines scientifiques, technologiques et aéronautiques.

« L’avenir dépend en grande partie de vous. Nous souhaitons vous montrer à quel point l’espace est fascinant et comment la science peut vous aider à façonner de grands rêves », a-t-il affirmé.

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Le lieutenant-général Pham Tuân partage des souvenirs et expériences de son voyage dans l’espace. Photo : baoquocte

Lors de l’événement, le lieutenant-général Pham Tuân a partagé des souvenirs et expériences de son voyage dans l’espace, tout en prodiguant des conseils sincères destinés à inspirer les jeunes générations.

« Pour réussir une mission spatiale, le pilote doit avant tout faire preuve de courage, d'une détermination sans faille et surtout d'une soif ardente de conquérir l'espace. Par ailleurs, la maîtrise technique du pilotage, indispensable pour diriger le vaisseau selon les objectifs fixés, constitue un facteur déterminant », a-t-il souligné.

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Le programme éducatif international «Aerokos» promet d’ouvrir un environnement d’apprentissage moderne et de forger une expertise technique solide chez les élèves vietnamiens. Photo : baoquocte

S’adressant à la jeunesse, le héros vietnamien a confié : « Je souhaite que vous continuiez à nourrir de grands rêves, mais n’oubliez pas qu’il faut étudier avec assiduité, faire de la recherche et faire preuve de détermination pour les transformer en réalité. »

Le programme éducatif international « AEROKOS » promet ainsi d’ouvrir un environnement d’apprentissage moderne, de nourrir la passion et de forger une expertise technique solide chez les élèves vietnamiens, tout en poursuivant l’écriture d’un nouveau chapitre de coopération approfondie entre les deux pays dans une ère nouvelle. – NDEL/VNA

source
#programme éducatif international Aerokos #Centre russe de la science et de la culture #Pham Tuân #Semaine spatiale de la Fédération de Russie
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