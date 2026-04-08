Société

Grave accident de la route à Lam Dong : Le Premier ministre ordonne des mesures d'urgence

Le Premier ministre a émis le télégramme officiel n°29/CD-TTg portant sur les mesures d’urgence destinées à remédier aux conséquences d’un accident de la route particulièrement grave survenu dans la province de Lam Dong.

Le lieu de l'accident où un autocar a chuté dans un ravin dans la commune de Hoa Thang, province de Lam Dong, faisant de nombreuses victimes. Photo: VNA
Le lieu de l'accident où un autocar a chuté dans un ravin dans la commune de Hoa Thang, province de Lam Dong, faisant de nombreuses victimes. Photo: VNA

Hanoï (VNA) - Le Premier ministre a émis le télégramme officiel n°29/CD-TTg portant sur les mesures d’urgence destinées à remédier aux conséquences d’un accident de la route particulièrement grave survenu dans la province de Lam Dong (Hauts Plateaux du Centre).

Adressé aux ministres de la Sécurité publique et de la Construction, aux présidents des Comités populaires des provinces et villes, ainsi qu’au Comité national de la sécurité routière, le document précise que l’accident s’est produit à 15h30 le 6 avril 2026, au point kilométrique Km16+300 de la route provinciale DT.715, dans le hameau de Hong Lam, commune de Hoa Thang. Un autocar immatriculé 86H-045.16 s’est renversé, causant la mort de quatre personnes et faisant plusieurs blessés.

Dès réception de l’information, le chef du gouvernement a adressé ses condoléances aux familles des victimes et ses vœux de prompt rétablissement aux blessés. Il a également ordonné aux autorités locales et aux forces de police et de santé de se rendre immédiatement sur les lieux afin de prendre en charge les victimes et de limiter les conséquences de l’accident.

Afin d’assurer une réponse rapide et de prévenir la survenue d’accidents similaires, il a demandé au président du Comité populaire de Lam Dong de mobiliser sans délai les ressources médicales nécessaires, tout en organisant un soutien matériel et moral aux victimes et à leurs familles.

Le Premier ministre a également exigé la tenue urgente d’une réunion avec les organes compétents afin d’évaluer les causes de l’accident, d’identifier d’éventuelles défaillances et de mettre en œuvre des mesures correctives immédiates. Les autorités locales doivent faire toute la lumière sur les causes directes et indirectes, conformément à la directive n°10/CT-TTg du 19 avril 2023 relative au renforcement de la sécurité routière.

Le chef du gouvernement a en outre demandé un contrôle strict du respect de la législation sur le transport routier par l’entreprise exploitante, le propriétaire du véhicule et le conducteur, notamment en matière de sécurité, de temps de conduite et de contrôle sur les axes concernés. Toute infraction devra être sanctionnée avec rigueur, conformément à la loi.

Le ministre de la Sécurité publique est chargé de diriger une enquête rapide et approfondie afin de déterminer les responsabilités et de sanctionner strictement toute organisation ou individu en infraction.Les forces de police sont également appelées à intensifier les opérations de contrôle du transport routier, en particulier pour les véhicules de transport de passagers et de marchandises, ainsi qu’à renforcer la surveillance des dispositifs de suivi des véhicules, en sanctionnant strictement toute violation.

De son côté, le ministre de la Construction doit ordonner un réexamen de l’organisation de la circulation sur les autoroutes et les routes nationales, notamment celles déléguées à la gestion locale, en renforçant les dispositifs d’alerte sur les axes à risque, en particulier les routes de montagne.

Les présidents des Comités populaires des provinces et villes sont invités à intensifier les actions de sensibilisation et à mettre en œuvre strictement les directives gouvernementales en matière de sécurité routière, tout en adoptant des mesures efficaces pour réduire durablement les accidents et garantir la sécurité des personnes et des biens.

Enfin, le Comité national de la sécurité routière est chargé de suivre la mise en œuvre de ces mesures par les ministères et les collectivités locales et d’en rendre compte au Premier ministre conformément aux dispositions en vigueur. -VNA

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