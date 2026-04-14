Des cadeaux pour les familles khmères à Vinh Long à l’occasion du Chol Chnam Thmay

Vinh Long (VNA) - Des centaines de cadeaux ont été distribués à des familles khmères de la province de Vinh Long (Sud), le 14 avril, à l’occasion du Nouvel An traditionnel Chol Chnam Thmay 2026, dans le cadre des efforts visant à soutenir les communautés vulnérables.



La délégation de députés de Vinh Long à l’Assemblée nationale, en coordination avec plusieurs organismes, a remis 600 cadeaux dans 11 communes, dont 100 dans la commune de Tap Son et 50 dans chacune des autres. Ce programme, d’une valeur totale de 300 millions de dôngs (environ 11.300 dollars), a été financé par la succursale d’Agribank à Vinh Long.



À cette occasion, les représentants ont adressé leurs vœux aux habitants et les ont encouragés à renforcer la solidarité, à développer la production et à contribuer au développement local.



La province de Vinh Long compte près de 3,4 millions d’habitants, dont plus de 10 % sont des Khmers. Le Nouvel An traditionnel Chol Chnam Thmay se déroule cette année sur trois jours, du 14 au 16 avril 2026.



Parallèlement à la distribution de cadeaux, les autorités locales ont lancé diverses initiatives pour améliorer les conditions de vie des communautés khmères. Près de 5.000 colis supplémentaires, d’une valeur unitaire de 500.000 dôngs, ont été distribués aux familles défavorisées grâce au Fonds « Pour les pauvres » et aux contributions sociales, sous la coordination du Comité provincial du Front de la Patrie du Vietnam.



Des activités culturelles, artistiques et sportives mettant en valeur les traditions des Khmers ont également été organisées. Par ailleurs, des efforts ont été déployés pour promouvoir l’application des sciences et des technologies dans la production, contribuant ainsi à améliorer le niveau de vie et à garantir un Nouvel An sûr, chaleureux et festif. -VNA