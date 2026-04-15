Éditos

📝Édito : Ne laissez pas les fausses nouvelles manipuler la confiance et la stabilité sociale

Ces derniers temps, de nombreuses rumeurs infondées concernant la santé ou la vie privée des dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État, ainsi que des spéculations sur l’organisation du système politique ou la modification de politiques, ont été délibérément propagées. Ces actes ne sont pas de simples erreurs d'appréciation, mais constituent une véritable attaque contre la confiance sociale.

Manuel de lutte contre les fausses informations en ligne. Photo: VNA
Manuel de lutte contre les fausses informations en ligne. Photo: VNA

Hanoï (VNA) — Dans le flux incessant d’informations aujourd’hui, certaines sources ne visent pas à transmettre des connaissances, éclairer la vérité ou diffuser des valeurs positives au service du public, mais cherchent à déstabiliser l'opinion publique.

Ces derniers temps, de nombreuses rumeurs infondées concernant la santé ou la vie privée des dirigeants et anciens dirigeants du Parti et de l'État, ainsi que des spéculations sur l’organisation du système politique ou la modification de politiques, ont été délibérément propagées. Ces actes ne sont pas de simples erreurs d'appréciation, mais constituent une véritable attaque contre la confiance sociale.

Certains canaux médiatiques étrangers ont récemment concentré leur attention sur la santé et la vie privée des dirigeants vietnamiens. Certains publient des informations de manière directe, avec des formulations frappantes et parfois sensationnalistes. D’autres adoptent une approche indirecte, utilisant des termes ambigus tels que « spéculations » ou « rumeurs », puis élargissent progressivement ces éléments pour susciter des interrogations plus larges sur la situation politique au Vietnam.

Bien que ces termes indiquent par nature une absence de certitude, leur juxtaposition peut semer la confusion chez les lecteurs, brouillant la frontière entre faits et hypothèses, et conduisant à une mauvaise compréhension. Sur les réseaux sociaux, ce phénomène apparaît encore plus clairement.

Plusieurs comptes, se présentant comme défenseurs de la démocratie ou juristes, ont diffusé des informations non vérifiées évoquant des dirigeants « âgés et vulnérables sur le plan de la santé », « victimes d’accidents vasculaires » ou « absents pendant plusieurs jours », sans aucune source fiable ni confirmation.

Certains vont jusqu’à formuler des insinuations, suggérant que des informations sur l’état de santé de hauts responsables seraient utilisées comme outils de rivalité. Ces publications, accompagnées de propos provocateurs et d’arguments vagues, donnent parfois l’impression qu’un événement majeur serait imminent.

En peu de temps, ces contenus attirent de nombreuses partages et continuent de se propager. Cette diffusion rapide ne relève pas du hasard, mais suggère l’existence de motivations peu transparentes. Une observation attentive permet également de constater que ces rumeurs apparaissent souvent à l’approche d’événements importants du pays, se concentrant sur des thèmes récurrents comme la santé des dirigeants, les questions internes du Parti ou des sujets sensibles.

Cette répétition indique qu’il ne s’agit pas d’un phénomène spontané. Pourtant, la réalité reste le seul juge impartial : quelques jours seulement après l'apparition de telles rumeurs, les images de ces dirigeants présidant des réunions importantes ou recevant des délégations internationales, largement diffusées par la presse nationale et internationale, suffisent à démontrer l'inanité de ces propos.

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La police de la province de Ninh Binh enquête sur une personne ayant diffusé de fausses informations sur les réseaux sociaux. Photo: VNA

Dans ce contexte, la valeur fondamentale du journalisme réside dans l'objectivité, l'exactitude et l'honnêteté au service de l'intérêt général. La presse joue un rôle important dans la transmission des connaissances, la surveillance de l’exercice du pouvoir, la réflexion sociale et la diffusion de valeurs positives. Elle contribue également à orienter l’opinion publique et à encourager des comportements constructifs.

En résumé, la presse repose sur la vérité. Contrairement à la presse officielle qui s'appuie sur la vérité, les sources malveillantes utilisent souvent des fragments de réalité pour mieux tromper le public. Identifier une fausse nouvelle n'est pourtant pas complexe si l'on prête attention à certains signes : l'absence de source officielle, l'usage d'un vocabulaire provocateur ou sensationnaliste, et surtout, l'incohérence avec les faits observés. Dans une société où l'information est surabondante, la capacité de filtrer et de comparer les contenus avec les publications des agences de presse gouvernementales est devenue une compétence civique essentielle.

Face à une information non confirmée, la prudence est essentielle : il ne faut ni y croire immédiatement ni la partager sans vérification. Au-delà de la question de la véracité, la désinformation porte en elle des conséquences graves pour la perception collective de la situation sociale.

Une rumeur peut ébranler la conscience commune et perturber la vision globale des citoyens. Les fausses nouvelles ne peuvent toutefois prospérer que si les utilisateurs les partagent sans discernement. Chaque internaute doit agir comme son propre « gardien » en refusant de relayer une information non confirmée.

Un simple clic peut propager une erreur à grande échelle. Il est donc impératif de se rappeler le vieux dicton : « entendre ne vaut pas voir », et d'analyser attentivement chaque donnée avant d'y accorder son crédit. En conclusion, une société moderne nécessite un flux d'informations sain et transparent.

La lutte contre la désinformation n'est pas uniquement la responsabilité des autorités ou des journalistes, mais celle de l'ensemble de la communauté. Le rôle de la presse officielle demeure crucial pour fournir des informations rapides, exactes et transparentes, agissant comme le rempart ultime contre le mensonge. Lorsque la vérité est transmise de manière claire et opportune, les fausses nouvelles perdent naturellement leur terrain d'existence.-VNA

#fausses nouvelles #Édito
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