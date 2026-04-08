Éditos

📝Édito : Le peuple au cœur des fruits du développement

Il y a plus de 80 ans, le Président Ho Chi Minh avait déjà affirmé que l’objectif suprême de l’indépendance nationale et de la construction d’un pays puissant était le bonheur du peuple.

Le président du Vietnam, To Lam, prononce son discours d’investiture. Photo : VNA
Le président du Vietnam, To Lam, prononce son discours d’investiture. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Le 7 avril 2026, dans son discours d’investiture en tant que président du Vietnam lors de la première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale, le secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, a affirmé que sa priorité absolue, dans ses deux plus hautes fonctions au sein du Parti et de l’État, est de promouvoir un développement rapide et durable du pays, tout en améliorant tous les aspects de la vie de la population.

Il a souligné que l’axe central est d’appliquer de manière approfondie et concrète le principe selon lequel « le peuple est à la base de tout », afin de valoriser pleinement son rôle d’acteur principal, avec pour objectif ultime que la population bénéficie réellement des fruits du développement.

Il y a plus de 80 ans, le Président Ho Chi Minh avait déjà affirmé que l’objectif suprême de l’indépendance nationale et de la construction d’un pays puissant était le bonheur du peuple. Dans sa « Lettre aux Comités populaires des régions, provinces, districts et villages », publiée le 17 octobre 1945 dans le journal Cuu Quoc, il écrivait : « Si le pays est indépendant mais que le peuple ne jouit ni du bonheur ni de la liberté, alors cette indépendance n’a aucun sens ».

Les documents du 13e Congrès national du Parti ont ajouté l’expression « le peuple en bénéficie » à la devise d’action pour qu’elle devienne : « le peuple sait, discute, agit, contrôle, supervise et bénéficie ».

Le 14e Congrès national du Parti (janvier 2026) a continué à mettre en avant le principe selon lequel « le peuple est à la base de tout ». Dans le rapport sur les textes soumis au Congrès, le secrétaire général To Lam a affirmé que ce principe constitue le critère suprême de toute décision politique. Le peuple est au centre, à la fois sujet, objectif, moteur et ressource du développement. Toutes les orientations et politiques doivent viser à améliorer les conditions de vie matérielles et spirituelles de la population, garantir ses droits, et s’appuyer sur elle en l’écoutant et en la respectant.

La confiance du peuple envers le Parti ne vient pas des paroles, mais des actes, de l’équité dans le partage des fruits du développement, de la protection effective de ses droits et intérêts légitimes, ainsi que de la résolution rapide et satisfaisante de ses préoccupations légitimes.

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Le président du Vietnam, To Lam, prononce son discours d’investiture. Photo : VNA

Le secrétaire général du Parti a demandé à chaque cadre et membre du Parti, à travers tout le pays, de se poser les questions suivantes : « Cette décision est-elle bénéfique pour le peuple ? Renforce-t-elle sa confiance ? Améliore-t-elle sa vie ? Rend-elle le pays plus fort et plus prospère ? » Si la réponse n’est pas claire, il faut continuer à l’améliorer, car toute décision n’a de sens que si elle est soutenue par la population et lui apporte des bénéfices concrets.

Le produit intérieur brut (PIB) par habitant est l’un des indicateurs les plus importants pour mesurer le développement économique d’un pays, mais aussi pour évaluer dans quelle mesure la population bénéficie de ce développement.

L’évolution du PIB par habitant du Vietnam entre 1990 et 2026 montre une amélioration rapide et durable de la qualité de vie. Cet indicateur n’était que de 121,72 dollars en 1990, a dépassé les 5.000 dollars en 2025, et l’objectif fixé pour 2026 est de 5.500 dollars.

Afin que personne ne soit laissé de côté, le ministère du Travail, des Invalides de guerre et des Affaires sociales (aujourd’hui ministère de l’Intérieur) a, ces dernières années, accordé régulièrement des aides sociales à environ 4 millions de personnes à travers le pays. Le budget de l’État consacré aux politiques d’assistance sociale dépasse 2.250 milliards de dongs par mois.

La réduction rapide et durable de la pauvreté constitue également un indicateur important pour concrétiser l’objectif selon lequel le peuple doit bénéficier des fruits du développement.

En 1993, le taux de pauvreté au Vietnam atteignait 58,1 %. Il est tombé à 9,88 % en 2015, à 2,93 % en 2023 selon le critère de pauvreté multidimensionnelle, puis à environ 1,9 % en 2024. En 2025, le Vietnam a réduit de plus de moitié le nombre de ménages pauvres et quasi pauvres par rapport à 2021, selon la norme nationale de pauvreté multidimensionnelle.

Grâce à de nombreuses formes de soutien aux personnes défavorisées, plus de 1,7 million de nouvelles maisons ont été construites dans tout le pays au fil des années, répondant au standard des « trois structures solides » : fondations solides, ossature et murs solides, toiture solide, avec une durée de vie d’au moins 20 ans. La campagne intensive de 450 jours et nuits, menée d’octobre 2024 à fin 2025, s’est achevée avant la date prévue pour soutenir les personnes méritantes, les ménages pauvres, les minorités ethniques et les ménages quasi pauvres en matière de logement.

À l’échelle nationale, le Vietnam a achevé en 2017 la généralisation de l’éducation préscolaire pour les enfants de 5 ans. Aujourd’hui, les 34 provinces et villes du pays maintiennent toutes la généralisation de l’enseignement primaire, avec un taux de couverture de 100 %. Les dépenses consacrées à l’éducation représentent chaque année environ 17 à 19 % du budget total de l’État.

Rapportées au PIB, les dépenses d’éducation du Vietnam représentent ces dernières années environ 4,9 %. Cette part devrait encore augmenter à l’avenir, car la Loi sur l’éducation de 2019 prévoit qu’au moins 20 % des dépenses budgétaires de l’État soient consacrées à l’éducation et à la formation.

En 2025, le secteur vietnamien de la santé a enregistré des résultats remarquables : l’assurance maladie couvre 95,15 % de la population, le pays compte 15 médecins et 34,5 lits d’hôpital pour 10.000 habitants, et l’espérance de vie moyenne atteint 74,8 ans.

Le 14e Congrès national du Parti a fixé comme objectif un taux de croissance moyen du PIB de plus de 10 % par an pour la période 2026-2030, avec un PIB par habitant d’environ 8.500 dollars par an à l’horizon 2030.

La 16e législature de l’Assemblée nationale a pour mission de concrétiser les orientations et politiques du Parti en matière de développement du pays et d’amélioration des conditions de vie de la population, de traduire rapidement la confiance des électeurs en décisions concrètes.

Le 31 mars 2026, lors de la conférence nationale de bilan des élections des députés de la 16e législature de l’Assemblée nationale et des membres des Conseils populaires pour le mandat 2026-2031, To Lam a rappelé aux élus que le succès d’une élection n’est pleinement réalisé que s’il se traduit par l’efficacité du nouveau mandat. Selon lui, l’Assemblée nationale et les Conseils populaires doivent être ceux du Renouveau, de l’action, de l’efficacité, de la proximité avec le peuple et du service au peuple.

C’est dans cet esprit de « Renouveau, de proximité avec le peuple et de service au peuple » que s’est ouverte la première session de la 16e législature de l’Assemblée nationale. Cette session vise à la fois à consolider les postes de direction, à mener le travail législatif et à statuer sur les grandes questions nationales.

Le secrétaire général de l’Assemblée nationale et chef de son Bureau, Le Quang Manh, a indiqué que la préparation des procédures de personnel pour 39 hautes fonctions dirigeantes avait été menée de manière rigoureuse et méthodique. Il a ajouté que la qualité des travaux parlementaires est prise en compte dès le début de la législature, afin d’examiner en profondeur les questions urgentes liées à la vie quotidienne, d’améliorer les politiques publiques et d’adopter rapidement les plans quinquennaux devant servir de base à l’objectif d’une croissance à deux chiffres. -VNA

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