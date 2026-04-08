Quang Ninh fait de la culture un levier de développement durable

Quang Ninh (VNA) - L’esprit de la Résolution n°80-NQ/TW du 7 janvier 2026 du Bureau politique sur le développement de la culture vietnamienne a été concrétisé par la province de Quang Ninh à travers le Programme d’action n°12-CTr/TU et le Plan n°103/KH-UBND.

Avec pour objectif de faire de la culture un véritable socle spirituel solide et une force endogène, Quang Ninh a choisi de développer les industries culturelles en les associant à l’économie du patrimoine et au tourisme durable.



La vice-présidente du Comité populaire provincial, Nguyen Thi Hanh, a souligné que la localité développe une culture riche de l’identité propre de Quang Ninh, en lien avec les industries culturelles, l’économie du patrimoine, l’économie nocturne et l’économie urbaine. À l’horizon 2045, la province ambitionne de devenir un centre régional des arts et de la culture ainsi qu’une destination attractive en Asie et dans le monde. Les industries culturelles et l’économie créative devraient ainsi représenter 9 % du PIB local.



Pour Quang Ninh, la mise en œuvre de cette résolution ne doit pas se limiter à des textes théoriques, mais se traduire par des produits culturels concrets, capables de toucher les habitants comme les visiteurs. La province s’engage à consacrer au moins 2 % des dépenses annuelles du budget public au secteur culturel, à renforcer la mobilisation des ressources sociales et à attirer des investissements en faveur d’infrastructures culturelles modernes.



Selon le Plan n°103/KH-UBND, Quang Ninh s’est fixé pour objectif qu’en 2026, au moins 80 % des agents travaillant dans le secteur culturel aient été formés aux compétences liées à la transformation numérique et aux industries culturelles. Cette préparation rigoureuse a renforcé la confiance des investisseurs culturels et des grands artistes qui choisissent Quang Ninh comme étape de leurs tournées.



Nguyen Thi Hanh a souligné que Quang Ninh ne se contente pas d’organiser des événements pour attirer un grand nombre de visiteurs. L’objectif est de bâtir un écosystème culturel fondé sur l’innovation, dans lequel le patrimoine devient une ressource, l’art un moteur, et le tourisme un moyen de diffuser ces valeurs au monde.



À l’horizon 2030, Quang Ninh ambitionne de devenir un centre régional des arts et de la culture, ainsi qu’une destination de premier plan en Asie. Elle affiche sa confiance en visant 22 millions de visiteurs en 2026.



Il apparaît ainsi que, à partir des orientations stratégiques fixées par la Résolution n°80-NQ/TW, Quang Ninh a trouvé une voie pour répondre à l’enjeu du développement durable. -VNA