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130 candidates seront en lice au Vietnam pour Miss Monde 2026

Le Vietnam a été officiellement désigné pays hôte de la 73e édition du concours Miss Monde lors de la demi-finale de Miss Monde Vietnam 2025, le 25 mars, organisée par Sen Vang Entertainment. C’est la première fois que le Vietnam accueille Miss Monde, l’un des concours de beauté les plus anciens et les plus prestigieux au monde.

La présidente de l’organisation Miss Monde, Julia Morley (au centre), assiste à un événement au Vietnam. Photo : VietnamPlus
La présidente de l’organisation Miss Monde, Julia Morley (au centre), assiste à un événement au Vietnam. Photo : VietnamPlus

Hanoi (VNA) – Cent-trente plus belles femmes du monde arriveront au Vietnam début août pour participer au concours international Miss Monde 2026 dont la finale sera diffusée en direct de Hô Chi Minh-Ville le 5 septembre.

L’organisation Miss Monde a publié le 15 mai le calendrier officiel du concours, confirmant que les activités principales se dérouleront à Hô Chi Minh-Ville.

L’un des segments les plus attendus est «Danses du monde», prévu le 30 août, qui combinera musique, danse et costumes nationaux pour célébrer la diversité culturelle et le patrimoine des pays participants.

La soirée de la finale aura lieu le 5 septembre à Hô Chi Minh-Ville, et marquera le 75e anniversaire de l’organisation Miss Monde.

Présentant la ville hôte, les organisateurs ont décrit Hô Chi Minh-Ville comme une métropole en perpétuel mouvement, centre économique du Vietnam et cœur de la région du Sud. Ils ont souligné le contraste entre passé et présent, mêlant monuments historiques et gratte-ciel modernes, témoignant d’un pays qui poursuit son développement tout en préservant son riche patrimoine. Son rythme effréné, ses rues animées et son énergie vibrante en font l’une des destinations urbaines les plus dynamiques d’Asie du Sud-Est.

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Le Vietnam accueillera Miss Monde pour la première fois. Photo : Organisation Miss Monde

Le Vietnam a été officiellement désigné pays hôte de la 73e édition du concours Miss Monde lors de la demi-finale de Miss Monde Vietnam 2025, le 25 mars, organisée par Sen Vang Entertainment. C’est la première fois que le Vietnam accueille Miss Monde, l’un des concours de beauté les plus anciens et les plus prestigieux au monde.

L’organisation de Miss Monde 2026 offre une occasion unique de promouvoir la culture, le tourisme et l’image du Vietnam auprès des partenaires internationaux, tout en exigeant une organisation professionnelle conforme aux normes internationales et un suivi attentif des médias et du public du monde entier. La tenante du titre, Opal Suchata Chuangsri, couronnera sa successeure lors de la finale.

Le Vietnam sera représenté par Bao Ngoc, qui a remporté le titre de Miss Intercontinental 2022 et a été première dauphine de Miss Monde Vietnam 2022.

Créé en 1951 au Royaume-Uni, le concours international Miss Monde s’est, en plus de 70 ans, étroitement associé à l’idée de « beauté engagée » et est considéré comme l’un des concours de beauté les plus prestigieux au monde. – VNA

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#Miss Monde 2026
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