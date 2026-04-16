Culture-Sports

VTV diffusera la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026

La chaîne de télévision nationale retransmettra tous les événements clés, y compris la cérémonie d'ouverture, les matchs et la cérémonie de clôture.

VTV diffusera la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026


Hanoï, 16 avril (VNA) - Cet été, les fans de football pourront vibrer au rythme du plus grand événement footballistique de la planète. La Télévision Vietnamienne (VTV) a en effet annoncé avoir acquis les droits de diffusion de la phase finale de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.

Ce tournoi, le plus important de l'histoire avec 48 équipes et 104 matchs, se déroulera aux États-Unis, au Canada et au Mexique.

Il sera diffusé intégralement sur les plateformes de VTV, notamment la télévision terrestre, le câble, le satellite, l'IPTV, la radio, les appareils mobiles et les réseaux sociaux.

La chaîne nationale retransmettra tous les moments forts, y compris la cérémonie d'ouverture, les matchs et la cérémonie de clôture. Une couverture complète et neuf émissions spéciales seront disponibles à différents moments de la journée sur les chaînes VTV.

Sur les plateformes numériques, VTV offre une expérience de visionnage flexible grâce à la diffusion en direct, aux services de rattrapage et à la vidéo à la demande, ainsi qu'à des programmes conçus pour s'adapter à l'évolution des habitudes de consommation d'actualités et de divertissement.

Le contenu sera largement diffusé sur Internet et les appareils mobiles, et s'étendra également aux réseaux sociaux grâce à des accords avec la FIFA, permettant ainsi aux spectateurs d'accéder facilement aux programmes, à tout moment et en tout lieu.

VTV est également le seul diffuseur au Vietnam à détenir les droits de diffusion publique, ce qui lui permet d'organiser ou d'autoriser des événements de visionnage de football en groupe dans les fan zones, les restaurants, les cinémas et autres lieux publics.

Le diffuseur déploie actuellement une série d'événements combinant la diffusion de matchs de football à des spectacles en direct, afin de répondre aux attentes des jeunes publics, de créer une ambiance dynamique et de renforcer l'engagement communautaire.

Jean-Christophe Petit, directeur des droits médias et des services de contenu à la FIFA, a déclaré que la FIFA était ravie de cet accord avec VTV. Il a souligné qu'une préparation anticipée des activités de diffusion permettrait aux deux parties de partager la joie et l'attrait de la Coupe du Monde avec un public plus large.

Actuellement, 180 pays et territoires détiennent les droits de diffusion du tournoi.

Do Thanh Hai, directeur général adjoint permanent de VTV, a déclaré que VTV avait mis en place des préparatifs complets et approfondis afin d'offrir une Coupe du Monde dynamique sur de multiples plateformes, grâce à un système de production et de diffusion moderne et à son expérience dans l'organisation de grands événements sportifs.- VNA

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