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Miss Multicultural Vietnam 2026 s’appelle Nguyên Trân Hà Linh

Hà Linh a impressionné les juges et les spectateurs par sa confiance, sa maturité et sa clarté d’esprit lors de la grande finale qui s’est tenue au Théâtre Hô Guom, dimanche 5 avril.

Hà Linh (centre) et ses dauphines. Photos: Comité d'organisation
Hà Linh (centre) et ses dauphines. Photos: Comité d'organisation

Hanoi (VNA) – Nguyên Trân Hà Linh, une candidate de 18 ans originaire de la province de Ninh Binh (Nord), a surpassé 19 finalistes du concours Miss Multicultural Vietnam 2026 pour remporter la couronne.

Hà Linh a impressionné les juges et les spectateurs par sa confiance, sa maturité et sa clarté d’esprit lors de la grande finale qui s’est tenue au Théâtre Hô Guom, dimanche 5 avril.

Durant l’épreuve de questions-réponses, abordant la question de la préservation de la culture traditionnelle par les jeunes à l’ère du développement fulgurant des technologies et des médias sociaux, elle a insisté sur l’importance de la conscience et de la fierté de l’identité nationale.

La belle a mis en avant des actions concrètes telles que l’apprentissage de l’histoire, le port de vêtements traditionnels, la participation aux festivals culturels et la promotion de belles valeurs culturelles de la nation sur les réseaux sociaux.

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Nguyên Trân Hà Linh couronnée Miss Multicultural Vietnam 2026.

La culture n’est pas quelque chose de dépassé ; c’est le fondement qui nous aide à développer et à affirmer l’identité vietnamienne à l’ère de la mondialisation. La préservation de la culture n’est pas un retour au passé, mais une transmission des valeurs traditionnelles dans la marche vers l’avenir, a-t-elle dit.

La pertinence de sa réponse a été un facteur déterminant dans sa victoire.

Outre ses performances au concours, Hà Linh possède un parcours scolaire remarquable, incluant une bourse de l’Université de Technologie de Swinburne, en Australie, et plusieurs distinctions académiques.

Elle s’est également investie dans la vie scolaire et communautaire. Les titres de première, deuxième, troisième et quatrième dauphines ont été respectivement décernés à Nguyên Thi Thu Truc, Nguyên Hông Hai Vân, Trinh Thi Huê et Luu Tô Uyên.

Hà Linh représentera le Vietnam au concours Miss Multicultural World 2026 en juin. Sa dauphine, Nguyên Thi Thu Truc, participera au concours Miss Eco International 2026 en Égypte en mai prochain. – VNA

#Miss Multicultural World 2026 #Miss Eco International 2026 #Miss Multicultural Vietnam 2026
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