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Légendes ancestrales ressuscitées par le langage théâtral contemporain

Conformément à la Résolution 80-NQ/TW, qui place la culture au cœur des enjeux socio-économiques, le programme d'ouverture du Festival des rois Hùng 2026 modernise les légendes fondatrices, prouvant que le patrimoine peut vivre au présent.

Des artistes et des élèves participent à des activités et des échanges dans l'espace de chant Xoan de l'ancienne maison communale de Hung Lo, leur permettant ainsi d'accéder directement à ce patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Photo : VNA
Des artistes et des élèves participent à des activités et des échanges dans l'espace de chant Xoan de l'ancienne maison communale de Hung Lo, leur permettant ainsi d'accéder directement à ce patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Photo : VNA

Hanoï (VNA) - Réinventant les légendes fondatrices à travers un langage scénique contemporain, le programme artistique d'ouverture du Festival du Temple des Rois Hùng et de la Semaine de la Culture et du Tourisme des Terres ancestrales 2026 reflète l'esprit de la Résolution 80-NQ/TW du Bureau politique, qui place la culture au même niveau que l'économie, la politique et la société, et met l'accent sur la préservation et la promotion du patrimoine dans la vie moderne.

La Journée de Commémoration des Rois Hùng demeure l'événement culturel le plus sacré du Vietnam, honorant les fondateurs de la nation et symbolisant la solidarité des Vietnamiens du monde entier. En 2026, la cérémonie d'ouverture du festival et la Semaine de la Culture et du Tourisme des Terres Ancestrales conservent cette importance tout en introduisant une approche artistique novatrice, faisant sortir le patrimoine des espaces rituels traditionnels pour l'exprimer dans le monde contemporain.

Prévu pour le 17 avril, le programme vise à tisser des liens entre les identités culturelles des provinces de Phu Tho, Hoa Binh et Vinh Phuc, selon son le metteur en scène principal, Xuan Hong.

Dans le cadre de l’édition 2026, le programme artistique d’ouverture de la fête et de la Semaine culturelle de la Terre ancestrale continuera d’affirmer ce rôle singulier, tout en introduisant une approche novatrice : faire sortir le patrimoine de son cadre rituel traditionnel pour l’intégrer à la vie contemporaine à travers un langage artistique moderne et évocateur.

Structuré en trois chapitres – « Origines sacrées », « Retour en terre patrimoniale » et « Phú Thọ en essor avec le pays » –, l’événement illustre une nouvelle approche organisationnelle, fondée sur la tradition et tournée vers le développement.

Le scénariste Le The Song souligne que le point culminant réside dans la réinterprétation des mythes fondateurs à travers une mise en scène contemporaine. Dans le premier chapitre, les légendes de Lac Long Quan, Au Co ou encore Thanh Giong prendront vie grâce à la danse, aux jeux de lumière et à des décors mêlant réel et virtuel. Le récit du choix de la capitale sera, quant à lui, mis en valeur par des technologies lumineuses innovantes. Ainsi, l’histoire cesse d’être figée dans les manuels pour devenir une expérience scénique immersive, rapprochant ces héritages millénaires du grand public, en particulier des jeunes.

Le deuxième chapitre mettra en valeur les arts traditionnels dans une approche régionale intégrée. Le spectacle de chant Xoan, réunissant près de deux cents artisans et artistes, illustrera le rôle fondamental de la transmission communautaire dans la préservation du patrimoine. Parallèlement, les espaces dédiés aux gongs Muong de Hoa Bình et au chant Trong quan de Vinh Phuc seront fidèlement reconstitués.

Le dernier chapitre déploiera des aspirations futures, accompagné de chansons inédites composées spécifiquement pour tisser un langage musical unique.

Ces initiatives incarnent pleinement l’esprit de la Résolution 80. Elles contribuent à renforcer le socle spirituel de la société en ravivant le patriotisme et la solidarité à travers l’émotion artistique, sans recourir à des discours formels. Elles ouvrent également de nouvelles perspectives pour le développement des industries culturelles et touristiques. Portés par une exigence technologique élevée, ces événements participent au renforcement du « soft power » national, transformant le culte des Rois Hùng en une véritable marque culturelle, vecteur de promotion de l’image, de l’identité et du rayonnement du Vietnam sur la scène internationale.- VNA

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#Résolution 80 #Festival du Temple des Rois Hùng #patrimoine #langage scénique contemporain
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