Phung Thi Huê rafle l’or aux Championnats ouverts d’athlétisme de Singapour 2026

Hanoi (VNA) – L’équipe vietnamienne d’athlétisme a décroché la médaille d’or le 15 avril, premier jour de compétition des Championnats ouverts d’athlétisme de Singapour 2026, marquant un signe positif pour le début de l’année 2026 pour l’athlétisme vietnamien.

Composée de cinq athlètes, elle a participé aux épreuves du 100 m, du 200 m et du relais 4 x 100 m féminin. Au 100 m féminin, Phung Thi Huê et Hong Du Y ont réalisé de belles performances en phase de qualifications pour atteindre la finale parmi les huit meilleures concurrentes.

Avant le départ, tous les regards étaient tournés vers la championne en titre des Jeux d’Asie du Sud-Est, la sprinteuse singapourienne Pereira Veronica. Cependant, Phung Thi Huê a pris un départ impressionnant, a maintenu un rythme soutenu et s’est détachée au bon moment pour franchir la ligne d’arrivée en premier avec un temps de 11,77 secondes, remportant ainsi la médaille d’or avec brio.

Il s’agit de la première médaille d’or du Vietnam dans une compétition internationale d’athlétisme officielle en 2026.

Sa coéquipière Hoàng Du Y a terminé à la troisième place la finale troisième avec un temps de 11,96 secondes, tandis que la Singapourienne Tan Elizabeth-An a décroché la médaille d’argent en 11,96 secondes.

Veronica Pereira a terminé huitième en 18,17 secondes après s’être blessée pendant la course. Auparavant, elle avait remporté la médaille d’or du 100 m féminin aux Jeux d’Asie du Sud-Est de 2025 avec un temps de 11,36 secondes et la médaille d’argent aux 19es Jeux asiatiques avec un temps de 11,27 secondes. – VNA

Lê Quang Vinh