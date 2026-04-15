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À Hanoi, le Temple de la Littérature convie les lumières en son jardin

Le programme « Jardin de lumière » a ouvert ses portes dans l’espace du Jardin Giam, au sein du site historique du Temple de la Littérature (Hanoï), offrant aux visiteurs une expérience immersive unique à travers des centaines de lanternes artisanales finement réalisées par des artisans et des villages de métiers traditionnels.

Le programme s’ouvre par des performances artistiques, avant d’inviter les visiteurs à découvrir un espace d’exposition conçu comme un véritable « jardin de lumière », où cohabitent des centaines de créations aux dimensions et aux styles variés. Photos: baotintuc.vn
Le programme s’ouvre par des performances artistiques, avant d’inviter les visiteurs à découvrir un espace d’exposition conçu comme un véritable « jardin de lumière », où cohabitent des centaines de créations aux dimensions et aux styles variés. Photos: baotintuc.vn

Hanoi (VNA) – Dans le cadre des commémorations du 950e anniversaire de la fondation du Temple de la Littérature (1076-2026) - première université du Vietnam - le programme "Jardin de lumière" propose aux visiteurs une expérience inédite au cœur des espaces verts du site.

Conçu comme un espace dédié à l'art des lanternes, le "Jardin de lumière" réunit de nombreux artisans, ateliers et villages traditionnels représentatifs de tout le pays. Les lanternes, confectionnées avec soin à partir de matériaux traditionnels tels que le bambou, la soie et le papier dó, sont associées à des installations artistiques contemporaines et à un éclairage soigné, créant ainsi une expérience d'une grande richesse esthétique et culturelle.

Artisans des trois régions réunis

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Le "Jardin de lumière" réunit de nombreux artisans, ateliers et villages traditionnels représentatifs de tout le pays.

Le point particulier que nous souhaitons mettre en avant dans ce programme est la rencontre d’artisans venus du Nord, du Centre et du Sud. Leur participation, ainsi que leurs lanternes, ont illuminé cet espace, ravivé l’amour du patrimoine et contribué à apporter de belles valeurs à la vie, a déclaré Lê Xuân Kiêu, directeur du Centre d'activités culturelles et scientifiques du Temple de la Littérature.

Il a souligné : "Organisé dans le cadre sacré de ce site historique, ancien centre de formation des talents nationaux, le "Jardin de lumière" propose un voyage immersif et riche en émotions, où passé et présent se rencontrent, où tradition et modernité se mêlent. À travers le langage de la lumière, le programme transmet un message : la lumière éclaire le chemin de l'apprentissage, forge le caractère et honore les valeurs du savoir vietnamien".

Cette lanterne est souvent exposée dans des lieux sacrés et élégants tels que les maisons traditionnelles, les temples et les pagodes, a indiqué Thái Hoán, artisan du village de vannerie en rotin et bambou de Bao La (ville de Huê, Centre).

Pour Huỳnh Thanh Xuân, artisane de l'atelier de lanternes Dé Lantana (quartier de Hội An, ville de Dà Nang au Centre), les lanternes doivent être bien tendues, leur armature solide, et leur lumière belle et douce.

Voyage immersif entre tradition et modernité

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Le "Jardin de lumière", espace dédié à l'art des lanternes.

Chaque lanterne n’est pas seulement un objet artisanal d’une grande finesse, elle porte aussi une forte dimension symbolique : sa lumière est une métaphore du savoir, de l’apprentissage et des valeurs humanistes cultivées et transmises au fil des générations.

J'ai été particulièrement impressionnée par l'image de cette grande lanterne rotative. Elle est associée à des souvenirs d'enfance. J'apprécie tout particulièrement les images animées qu'elle projette, comme celle de "Vinh quy bái tổ" (Retour triomphal au village pour honorer les ancêtres), a confié Bùi Thúy Bình, une visiteuse hanoïenne.

La convergence des créations de lanternes des trois régions offre un panorama riche du savoir-faire et de l'identité régionale, participant à la renaissance de l'artisanat traditionnel vietnamien au sein du mouvement créatif contemporain. Elle ouvre également un espace d'expérimentation créative, reliant la tradition à l'esprit de l'ère moderne.

C’est un grand honneur pour notre village artisanal de participer à ce programme et d’y présenter des produits issus de divers villages de tout le pays, afin que les visiteurs, vietnamiens comme étrangers, puissent les admirer et mieux comprendre la culture des villages traditionnels spécialisés dans la fabrication de lanternes, a partagé l’artisan Thái Hoán.

Le programme "Jardin de lumière" est ouvert gratuitement au public, de 08h00 à 21h00, du 10 au 19 avril au Temple de la Littérature. – CVN/VNA

source
#Temple de la Littérature #lanternes artisanales #villages de métiers traditionnels #Jardin de lumière"
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