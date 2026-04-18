Phu Tho : ouverture d’un grand rendez-vous culturel autour des rois Hung

Phu Tho (VNA) – Dans la soirée du 17 avril, sur la place Hung Vuong du quartier de Viet Tri, les autorités de la province de Phu Tho ont solennellement inauguré la Fête des Temples des rois Hung et la Semaine culturelle et touristique de la Terre ancestrale 2026, sous le thème « Origines sacrées – Terre ancestrale des rois Hung ».



S’exprimant lors de la cérémonie, Nguyen Huy Ngoc, vice-président du Comité populaire provincial, a souligné que cette région, berceau de la nation vietnamienne, abrite près de 1.000 sites et monuments classés, cinq patrimoines reconnus par l’UNESCO et de nombreux trésors nationaux. Le site historique des Temple des rois Hung, associé au culte des fondateurs légendaires du pays reconnu comme patrimoine culturel immatériel de l’humanité, en constitue l’élément central. Cet événement national permet aux habitants et à la diaspora de renouer avec leurs racines, d’exprimer leur gratitude envers les ancêtres et de renforcer la grande union nationale.



Nguyen Huy Ngoc, vice-président du Comité populaire provincial, donne le coup d'envoi de l'événement en frappant le tambour. Photo : VNA

Selon Nguyen Huy Ngoc, l’édition 2026 se distingue par des innovations en termes d’envergure et de contenu. De nombreuses activités culturelles, artistiques, sportives et touristiques, impliquant plusieurs localités, offrent aux visiteurs des expériences variées. La reprise du festival des arts folkloriques de rue contribue également à valoriser les traditions.



Dans ce cadre, la province met en valeur des expressions artistiques folkloriques telles que les chants « xoan », « ghẹo » et « trống quân », tout en promouvant des destinations emblématiques comme Tay Thien, Tam Dao, les collines de thé de Long Coc, les sources thermales de Thanh Thuy et le lac de Hoa Binh.



Nguyen Huy Ngoc a précisé que ces activités permettent à Phu Tho d’affirmer son identité de terre ancestrale et de destination attrayante, contribuant au développement socio-économique et touristique local. Le culte des rois Hung à Phu Tho a été inscrit en 2012 sur la Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité de l'UNESCO.



Chaque année, des millions de pèlerins se rendent aux Temple des rois Hung dans la province de Phu Tho pour y commémorer leurs ancêtres et prier pour un climat propice, d’abondantes récoltes, de la chance et de la santé. La cérémonie la plus imposante, la fête ancestrale de commémoration des rois Hung, est célébrée pendant près d’une semaine au début du troisième mois lunaire.

Les communautés présentent des offrandes de spécialités à base de riz, comme les galettes carrées et les gâteaux de riz gluant ; il y a aussi des représentations d’arts verbaux et populaires, le jeu des tambours de bronze, des chants xoan, des prières et des requêtes. Le culte secondaire des rois Huung se déroule tout au long de l’année à travers tout le pays.

Les rituels sont présidés et préservés par le Comité d’organisation dont les membres ont une parfaite connaissance et font état d’une bonne conduite. Ceux-ci désignent à leur tour un comité rituel et un gardien des temples pour entretenir l’espace cultuel, guider les pèlerins dans les principaux actes rituels et offrir de l’encens.

La tradition reflète la solidarité spirituelle et donne une occasion de reconnaître les origines nationales et les sources de l’identité culturelle et morale vietnamienne. -VNA