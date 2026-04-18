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L’épouse du dirigeant To Lam visite le Musée de la musique ethnique du Guangxi

Accompagnant son époux, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République To Lam, lors de sa visite d’État en Chine, Ngo Phuong Ly a visité le Musée de la musique ethnique du Guangxi à Nanning, le 16 avril.

L’épouse du dirigeant To Lam visite le Musée de la musique ethnique du Guangxi. Photo : tuoitre.vn
L’épouse du dirigeant To Lam visite le Musée de la musique ethnique du Guangxi. Photo : tuoitre.vn

Hanoï (VNA) – Dans le cadre de la visite d’État en Chine aux côtés du secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV) et président de la République, To Lam, son épouse Ngo Phuong Ly a visité, le 16 avril, le Musée de la musique ethnique du Guangxi à Nanning. Ce lieu est dédié à la préservation et à la valorisation du patrimoine musical traditionnel.

Créé en juin 2015 sur le campus Nanhu de l’Université des arts du Guangxi, ce musée est la première institution culturelle régionale spécialisée en la matière. Il abrite plus de 1.600 objets précieux illustrant la richesse de la vie musicale de 12 groupes ethniques du Guangxi. Il est également un véritable carrefour des instruments traditionnels d’Asie du Sud-Est et présente de nombreuses pièces marquées par l’empreinte culturelle vietnamienne.

Sur place, Ngo Phuong Ly a découvert l’histoire du musée et parcouru les espaces d’exposition. Le gamelan indonésien, la harpe birmane et le monocorde vietnamien (đàn bầu) y cohabitent, témoignant de la diversité et des échanges culturels dans la région.

Le point d’orgue de la visite a été un programme artistique interprété par des étudiants vietnamiens et d’Asie du Sud-Est de l’Université. Les sonorités du « đàn tính », du « khèn » et du « đàn bầu » ont mis en lumière les affinités culturelles entre les deux nations. À travers le talent des jeunes artistes, la musique s’est affirmée comme un langage universel, favorisant le dialogue et la compréhension mutuelle. Lorsque la chanson « Vietnam – Chine », du compositeur vietnamien Do Nhuan, a été interprétée par enseignants et étudiants des deux pays, l’atmosphère s’est chargée d’une émotion particulière.

Dans une ambiance cordiale, Ngo Phuong Ly a rencontré et encouragé les enseignants et étudiants vietnamiens présents à l’Université. Elle a exprimé sa confiance en leur rôle et souhaité que chacun devienne un véritable « ambassadeur culturel », utilisant l’art comme vecteur pour renforcer les liens d’amitié entre les deux peuples. - VNA

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