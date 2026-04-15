Culture-Sports

La nageuse Anh Viên reste sur le haut de la vague à l’Oceanman Maldives 2026

L’ancienne championne des Jeux d’Asie du Sud-Est a décroché trois médailles d’or : au 2 km, au relais féminin et dans la catégorie des 30-39 ans ; et a franchi la ligne d’arrivée en première position dans l’épreuve du 10 kmavec un temps de 2 heures 30 minutes et 22 secondes.

Nguyên Thi Anh Viên (au centre) remporte quatre médailles d’or lors de l’épreuve de natation en eau libre à l’Oceanman Maldives 2026.
Nguyên Thi Anh Viên (au centre) remporte quatre médailles d’or lors de l’épreuve de natation en eau libre à l’Oceanman Maldives 2026.

Hanoi (VNA) – L’ancienne gloire de la natation vietnamienne, Nguyên Thi Anh Viên, a remporté quatre médailles d’or à l’épreuve de natation en eau libre de l’Oceanman Maldives 2026, terminant à égalité avec le meilleur nageur masculin.

La compétition s’est déroulée les 10 et 11 avril. Le premier jour, l’ancienne championne des Jeux d’Asie du Sud-Est a décroché trois médailles d’or : au 2 km, au relais féminin et dans la catégorie des 30-39 ans.

Le deuxième jour, Anh Viên s’est lancée un défi de taille : l’épreuve du 10 km. C’était sa première participation à une course de 10 km en eau libre. Elle a franchi la ligne d’arrivée en première position avec un temps de 2 heures 30 minutes et 22 secondes, terminant la course en même temps que le meilleur nageur masculin.

Résumant sa performance, la nageuse, largement considérée comme la nageuse vietnamienne la plus décorée avec 25 médailles d’or aux Jeux d’Asie du Sud-Est, a déclaré en riant : « Nager 10 km aux Maldives, c’est facile, je peux vous le prouver ! »

Après avoir pris sa retraite de la compétition de haut niveau en 2021, Anh Viên s’est consacrée à l’entraînement et à des activités sociales. Récemment, ce trentenaire s’est également mise au triathlon (natation, cyclisme et course à pied).

Oceanman est une compétition internationale de natation en eau libre qui se déroule dans plusieurs régions, notamment en Europe, en Amérique latine et en Asie-Pacifique. L’édition 2026 aux Maldives a réuni 532 athlètes de 40 pays et territoires. – VNA

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#Oceanman Maldives 2026 #gloire de la natation vietnamienne #Nguyên Thi Anh Viên
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