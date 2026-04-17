Ouverture de la fête des rois Hung : hommage par une cérémonie d’offrande d’encens

Phu Tho (VNA) - Le 17 avril (soit le premier jour du 3ᵉ mois lunaire 2026), la commune de Hy Cuong, dans la province de Phu Tho, a organisé une cérémonie solennelle d’offrande d’encens aux rois Hung dans les temples dédiés aux rois fondateurs.

Cet événement marque l’ouverture de la Fête de commémoration des rois Hung et de la Semaine de la culture et du tourisme de la Terre ancestrale 2026, organisée sur le mont Nghia Linh. Au palais Kinh Thien, dans une atmosphère empreinte de recueillement, les délégués ont exprimé leur gratitude envers les souverains fondateurs, tout en présentant les résultats socio-économiques récents de la localité.

Malgré les défis, la commune de Hy Cuong a enregistré des progrès notables : modernisation des infrastructures, amélioration de la gestion foncière et de l’ordre urbain, avancées dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la culture et du sport. Les politiques de protection sociale sont mises en œuvre efficacement ; la sécurité politique et l’ordre public sont maintenus ; les conditions de vie matérielles et spirituelles de la population s’améliorent. L’édification du Parti et la consolidation du système politique sont renforcées, contribuant à renforcer le consensus et la confiance au sein de la population.

Après sa réorganisation administrative, la commune continue de promouvoir la solidarité et d’optimiser sa gouvernance, contribuant activement au développement provincial. En mémoire de l’héritage des rois Hung, la commune s’est engagée à préserver ce site emblématique et à valoriser son héritage.

À l’issue de la cérémonie, les officiels ont rendu hommage au mausolée des rois Hung, déposé des fleurs au bas-relief commémorant la rencontre entre le président Hô Chi Minh et la division Tien Phong, puis offert de l’encens au temple dédié à Lac Long Quan. -VNA