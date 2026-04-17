Économie

La réforme des entreprises publiques, nouveau levier de croissance au Vietnam

La résolution n° 79-NQ/TW du Bureau politique préconise une transition majeure d’un modèle de gestion administrative vers une gouvernance moderne, perçue par les experts comme un moteur essentiel de la croissance économique pour la nouvelle phase de développement.

Photo d'illustration: VNA
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Hanoï (VNA) - La résolution n° 79-NQ/TW du Bureau politique, datée du 6 janvier 2026, sur le développement de l’économie étatique au Vietnam, affirme le rôle central de celle-ci, tout en appelant à une modernisation profonde de la gestion des entreprises publiques afin d’en accroître l’efficacité et la compétitivité.

Ce texte préconise une transition majeure d’un modèle de gestion administrative vers une gouvernance moderne, perçue par les experts comme un moteur essentiel de la croissance économique pour la nouvelle phase de développement.

Selon le docteur Pham Si An, responsable au sein de l’Académie des sciences sociales du Vietnam, l’objectif de voir 100 % des groupes et conglomérats publics adopter les standards de l’Organisation de coopération et de développement économiques d’ici 2030 constitue une étape clé pour renforcer l’économie nationale.

Il a affirmé que l'enjeu majeur de la Résolution 79 résidait dans le changement de l'approche de gestion, car le système actuel, trop axé sur le contrôle des intrants et la lourdeur procédurale, freine l'autonomie et la capacité d'adaptation des entreprises face aux fluctuations des marchés. Pour lever ces obstacles, l'expert préconise une séparation claire entre les fonctions de régulation étatique et celles de représentation du propriétaire, permettant ainsi aux entreprises d'opérer selon les principes du marché tout en restant sous un contrôle macroéconomique stratégique.

Cette mutation exige également que les conseils d'administration disposent de pouvoirs réels, notamment en matière de recrutement de dirigeants et de stratégies d'investissement.

La transparence constitue un pilier central de cette réforme, avec l’adoption de normes internationales et la publication d’informations extra-financières, afin d’améliorer la gouvernance, de renforcer la confiance des partenaires et d’attirer les investisseurs. Par ailleurs, la réforme du système salarial, vers plus de flexibilité et un meilleur alignement sur les mécanismes du marché, est jugée indispensable pour attirer des cadres de haut niveau et améliorer la productivité.

En passant d'un contrôle des moyens à une gestion par objectifs, l'État permet aux entreprises de libérer leur créativité et de s'adapter aux spécificités de chaque secteur industriel.

Détenue à 100 % par le Parti, la société d'impression Tien Bo a dû faire face à une concurrence accrue et à une baisse de la demande pour l'impression traditionnelle en restructurant ses effectifs et en modernisant ses processus. Doan Dac Truong, directeur adjoint de l'entreprise, a expliqué que la réduction des formalités administratives et la décentralisation des responsabilités avaient permis de gagner en agilité. Grâce à l'intégration des nouvelles technologies dans la gestion et la production, la société a vu son chiffre d'affaires progresser de 16% en 2025 pour atteindre 147 milliards de dôngs (près de 5,6 millions de dollars), tout en garantissant une augmentation des revenus de ses salariés.

Doan Dac Truong a souligné que la possibilité pour les entreprises de conserver une partie de leurs bénéfices pour le réinvestissement, telle que prévue par la Résolution 79, est un facteur crucial pour assurer leur autonomie financière et technologique.

En définitive, la mise en œuvre efficace de la résolution 79 offre aux entreprises publiques l'opportunité d’innover, d’améliorer l’efficacité opérationnelle, d’améliorer les conditions de vie, garantissant ainsi un développement durable et stable à la prospérité de l'économie vietnamienne. -VNA

#résolution n° 79-NQ/TW #entreprises publiques
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