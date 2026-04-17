Économie

Vietjet intensifie ses partenariats stratégiques avec des acteurs chinois de l’aéronautique

Le 16 avril 2026, en présence du vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Phan Van Giang, Vietjet a procédé à l’échange d’accords de coopération avec AVIC Cabin Systems et SPDB Financial Leasing (SPDBFL), filiale de la Banque de développement de Shanghai Pudong.

Vietjet et AVIC Cabin Systems échangent l'accord de coopération. Photo: VNA
Vietjet et AVIC Cabin Systems échangent l'accord de coopération. Photo: VNA

Pékin (VNA) - À l’occasion de la visite d’État en Chine du secrétaire général du Parti et président de la République, To Lam, la compagnie aérienne Vietjet a officialisé deux accords stratégiques avec des partenaires chinois.

Le 16 avril 2026, en présence du vice-Premier ministre et ministre de la Défense, Phan Van Giang, Vietjet a procédé à l’échange d’accords de coopération avec AVIC Cabin Systems et SPDB Financial Leasing (SPDBFL), filiale de la Banque de développement de Shanghai Pudong.

En vertu de l’accord conclu avec AVIC Cabin Systems, les deux parties collaboreront au développement de solutions avancées pour l’aménagement intérieur des aéronefs, au renforcement progressif de leurs capacités de production, à la localisation de la chaîne d’approvisionnement et à la facilitation des transferts de technologie. Avec Jiatai, membre d’AVIC Cabin Systems, cette coopération vise également à développer un écosystème industriel durable dans le secteur du soutien à l’aviation au Vietnam, capable de s’intégrer davantage dans la chaîne d’approvisionnement mondiale.

Forte de son ambition de devenir un groupe aéronautique multinational, Vietjet poursuit le développement de son réseau international, investit dans une flotte moderne et renforce activement sa présence dans la chaîne de valeur aéronautique. La compagnie aérienne demeure à la pointe de l'intégration des technologies aéronautiques avancées et innovantes.

Pour soutenir cette stratégie, SPDB, l'une des principales institutions financières chinoises, apporte une solide capacité financière et une vaste expérience dans le financement de projets d'envergure. Par l'intermédiaire de SPDBFL, la banque joue un rôle essentiel dans la structuration de solutions de location et de financement d'aéronefs, aidant ainsi les compagnies aériennes à optimiser leur capital et à mettre en œuvre des stratégies de croissance à long terme.

Les deux parties ont convenu de financer des avions par le biais de contrats de location-exploitation, dans le cadre d'une coopération plus large et plus approfondie, portant sur un maximum de 10 appareils COMAC C909. Cette mesure contribue à optimiser l'efficacité opérationnelle de la flotte de Vietjet, tout en diversifiant ses ressources financières et en facilitant son accès aux marchés financiers internationaux.

Cet accord jette également les bases de l’introduction progressive des appareils COMAC par Vietjet sur les lignes reliant le Vietnam et la Chine, contribuant ainsi à l’expansion du réseau régional et au renforcement de la connectivité aérienne bilatérale. Parallèlement, cette coopération consolide les liens au sein de la chaîne de valeur aéronautique régionale et mondiale.

A cette occasion, Vietjet a également annoncé l'ouverture de cinq nouvelles lignes aériennes reliant les grands centres économiques et touristiques des deux pays. Ces liaisons concernent notamment les trajets entre Hanoï et les villes de Hangzhou, Enshi et Huangshan, ainsi que des vols depuis Hô Chi Minh-Ville vers Guilin et Huangshan.

Déjà opérationnelles pour certaines depuis début avril, ces lignes soutiennent activement l’Année de la coopération touristique Vietnam–Chine. Elles favorisent non seulement les échanges commerciaux et les investissements, mais renforcent également les liens culturels entre les deux peuples.

La coopération entre les entreprises vietnamiennes et chinoises témoigne d'un renforcement des liens entre les institutions financières et les compagnies aériennes. Ces partenariats encouragent des modèles de coopération plus flexibles et efficaces, contribuant positivement à la poursuite du développement du Partenariat stratégique global de coopération Vietnam-Chine, entré dans une nouvelle phase de croissance. -VNA

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