Hanoï : l’instauration des zones à faibles émissions dope le marché des deux-roues électriques

Hanoï (VNA) - L’instauration prévue de zones à faibles émissions (ZFE) à Hanoï à partir de juillet 2026 insuffle une dynamique sans précédent au marché des deux-roues électriques. Face à la volatilité des prix des carburants et aux restrictions progressives imposées aux véhicules thermiques, les citadins se tournent massivement vers des solutions de mobilité verte.



Il reste moins de trois mois avant que Hanoï ne mette officiellement en œuvre la résolution 57/2025 du Conseil populaire municipal sur les zones à faibles émissions. Selon la feuille de route, à partir du 1er juillet 2026, la capitale testera la restriction des motos à essence selon des plages horaires ou dans certaines zones du premier périphérique. Cette politique sera étendue à l’ensemble du premier périphérique en 2028, puis à la zone située à l’intérieur du troisième périphérique à partir de 2030.



Cette transition vers l’électrification est désormais perçue comme inéluctable par plusieurs experts du secteur. Le Vietnam s’impose aujourd’hui comme le troisième marché mondial des motos électriques, derrière la Chine et l’Inde, avec des prévisions de ventes de 1,2 – 1,3 million d’unités pour l’année 2026.



Cette tendance profite largement aux constructeurs, au premier rang desquels figure le producteur national VinFast, dont les ventes ont enregistré une croissance fulgurante de près de 500 % en 2025, suivi d’autres acteurs dynamiques tels que Yadea, Pega, Dat Bike ou Selex Motor.



Dans les salles d’exposition de la capitale, l’affluence témoigne d’un changement notable du comportement des consommateurs, qui privilégient désormais des modèles dont le prix se situe entre 20 et 30 millions de dôngs, selon Nguyen Phuong Thao, du réseau de concessionnaires de véhicules électriques Viet Thanh.



Malgré cette ferveur, certains modèles haute performance tels que VinFast Feliz affichent déjà des délais de livraison de plusieurs jours, illustrant une demande qui dépasse parfois l'offre immédiate.



Toutefois, le développement de l'infrastructure de recharge demeure le principal défi pour garantir le succès de cette mutation technologique.



Nguyen Quang Huy, du Département municipal de la Construction de Hanoï, a indiqué que la ville accélère la planification du réseau de bornes de recharge. La ville a déjà identifié plus d'une centaine de sites potentiels pour l'installation de bornes et élaboré des mécanismes concernant des incitations fiscales et foncières pour attirer les investisseurs.



Plusieurs spécialistes suggèrent également des mesures d’accompagnement renforcées, telles que l’exonération des frais d’immatriculation et la multiplication des stations d’échange de batteries...-VNA