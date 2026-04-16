Économie

Le Vietnam accélère le développement de son écosystème des semi-conducteurs

À ce jour, le pays a attiré plus de 170 projets d’investissement étrangers dans le secteur des semi-conducteurs. Plus de 50 entreprises étrangères, ainsi que 10 entreprises nationales et près de 7 000 ingénieurs, sont impliqués dans la conception de puces.

Des espaces de travail sont mis à la disposition des jeunes entreprises des secteurs des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle au sein de la zone dédiée aux technologies de l'information, le parc logiciel n° 2 de Da Nang. Photo : VNA
Des espaces de travail sont mis à la disposition des jeunes entreprises des secteurs des semi-conducteurs et de l'intelligence artificielle au sein de la zone dédiée aux technologies de l'information, le parc logiciel n° 2 de Da Nang. Photo : VNA

Ho Chi Minh-Ville (VNA) – L’industrie vietnamienne des semi-conducteurs progresse de manière significative, portée par l’amélioration continue du cadre juridique. Le ministère des Sciences et des Technologies a ainsi publié des orientations dans le cadre de la loi sur l’industrie des technologies numériques et de la stratégie de développement du secteur à l’horizon 2030, avec une vision à long terme jusqu’en 2050.

Lors d’un séminaire consacré au développement industriel, le vice-ministre des Sciences et des Technologies, Bui Hoang Phuong, a souligné que le Vietnam entend tirer parti des recompositions de la chaîne d’approvisionnement mondiale pour développer des puces spécialisées et renforcer ses ressources humaines en sciences et technologies. L’objectif est de maîtriser progressivement l’ensemble de la chaîne de valeur, de la recherche et de la conception jusqu’à l’encapsulation et aux tests.

À ce jour, le pays a attiré plus de 170 projets d’investissement étrangers dans le secteur des semi-conducteurs. Plus de 50 entreprises étrangères, ainsi que 10 entreprises nationales et près de 7 000 ingénieurs, sont impliqués dans la conception de puces.

Les avancées concrètes de ces acteurs témoignent d’un passage de la planification à la mise en œuvre. Le Groupe de l’Industrie et des Télécommunications de l’Armée (Viettel) construit actuellement la première usine de semi-conducteurs du pays dans le parc technologique de Hoa Lac, à Hanoï, sur une superficie de 27 hectares. Une fois opérationnelle, cette installation desservira des secteurs tels que l’aérospatiale, les télécommunications, l’Internet des objets (IoT), l’automobile, les équipements médicaux et l’automatisation.

Parallèlement, le groupe FPT a mis en place une usine de pointe pour les tests et le conditionnement de puces, afin de renforcer l'interconnexion de la chaîne de valeur des semi-conducteurs au Vietnam. Selon Tran Dang Hoa, président de FPT IS, la compétition stratégique entre les pays se concentre actuellement sur les chaînes d'approvisionnement de haute technologie, comme l'intelligence artificielle (IA), le cloud computing, les réseaux 5G/6G, les véhicules électriques et les systèmes de défense, pour lesquels les semi-conducteurs constituent le socle.

D’après le Département des sciences et des technologies de Hô Chi Minh-Ville, la métropole travaille à la réorganisation de son espace de développement dédié au secteur, avec une répartition fonctionnelle claire entre la recherche, la production et la logistique. Le centre-ville se concentrera sur la recherche, le développement et la formation, Binh Duong sur la production industrielle à grande échelle, tandis que Ba Ria–Vung Tau assurera les fonctions logistiques internationales.

Ce modèle vise à lier les phases de recherche, de fabrication et de distribution, favorisant ainsi une meilleure intégration de la ville dans la chaîne de valeur mondiale.

Nguyen Huu Yen, directeur adjoint du Département des sciences et technologies de Ho Chi Minh-Ville, a déclaré que la mégapole s'appuiera sur quatre piliers : le développement des talents en fonction des besoins réels, la création d'un écosystème de produits semi-conducteurs, le renforcement de la recherche dans les technologies clés et l'amélioration institutionnelle grâce à une approche flexible.

Conformément au plan 98/KH-UBND du Comité populaire municipal, Hô Chi Minh-Ville ambitionne non seulement d’attirer des investissements, mais aussi de construire un écosystème complet englobant la recherche, la formation, l’innovation et l’entrepreneuriat dans le domaine des microcircuits et des semi-conducteurs. Elle vise notamment à renforcer sa coopération avec de grandes entreprises technologiques telles qu’AMD, NVIDIA et Qualcomm, afin de favoriser le transfert de technologies et de consolider ses capacités de conception de puces.

Parallèlement, la ville prévoit d’attirer au moins quatre projets d’investissement direct étranger dans ce secteur, en privilégiant ceux à forte valeur ajoutée et respectueux de l’environnement.

Enfin, Hô Chi Minh-Ville entend investir dans un centre de recherche sur les semi-conducteurs conforme aux normes internationales, moderniser le centre de calcul haute performance du parc logiciel Quang Trung et étendre le parc technologique afin d’en faire une véritable cité des technologies, dotée d’un vaste complexe industriel dédié aux semi-conducteurs.-VNA

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