Le Vietnam et l'Égypte renforcent leur coopération dans les produits chimiques et les engrais

Hanoï (VNA) - Une délégation du Groupe chimique national vietnamien (Vinachem), conduite par son directeur général Nguyen Huu Tu, a effectué une visite en Égypte afin de renforcer la coopération bilatérale dans les secteurs des produits chimiques et des engrais, et de dynamiser les échanges commerciaux.



Selon le correspondant de l'Agence vietnamienne d'information (VNA) au Caire, Vinachem a signé le 14 avril un protocole d’accord (MoU) sur une coopération stratégique avec Kayan for International Trade, société représentant environ 40% des parts de marché de l'exploitation et l'exportation d'apatite en Égypte. Fort de ses atouts logistiques et d'approvisionnement, Kayan fournira prochainement des matières premières aux usines de Vinachem.



Au-delà de l’approvisionnement, les deux parties entendent élargir les débouchés pour les produits phares de Vinachem, notamment les engrais, les produits chimiques, les batteries et divers biens de consommation. Kayan jouera ainsi un rôle de passerelle pour introduire ces produits sur les marchés égyptien et de la région Moyen-Orient – Afrique du Nord.



Ce protocole d'accord devrait ouvrir la voie à une coopération à long terme, tant dans l’approvisionnement en minerai d’apatite que dans le développement des marchés pour les produits chimiques et les engrais, contribuant au renforcement des relations commerciales bilatérales.



Le même jour, la délégation a travaillé avec l'ambassade du Vietnam en Égypte. L'ambassadeur Nguyen Nam Duong a salué les efforts du groupe, affirmant que l'ambassade est prête à accompagner Vinachem et d'autres entreprises vietnamiennes dans l'étude du marché, la connexion des partenaires et le déploiement d'activités en Égypte. Le directeur général a remercié l'ambassade et a sollicité son soutien continu.



En 2025, Vinachem a importé environ 415 000 tonnes de minerai d’apatite depuis l’Égypte, pour une valeur de 40 millions de dollars. Avec ce nouvel accord, le groupe prévoit d’augmenter significativement ses importations de cette matière première stratégique, avec un besoin estimé entre 1 et 1,5 million de tonnes par an.-VNA