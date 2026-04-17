Économie

Les entreprises de carburants de Hà Tinh se préparent au déploiement de l’E10

Grâce à des infrastructures, des plans d’approvisionnement et un cadre réglementaire adaptés, Hà Tinh est prête pour une transition en douceur vers l’E10, marquant une étape importante vers une énergie plus propre et un développement socio-économique durable.

Dans une station-service de Petrolimex. La généralisation de l’E10 s’inscrit dans la stratégie nationale de transition énergétique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Photo : VNA
Dans une station-service de Petrolimex. La généralisation de l’E10 s’inscrit dans la stratégie nationale de transition énergétique visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Photo : VNA

Hà Tinh (VNA) – Les distributeurs de carburant de la province de Hà Tinh (Centre) finalisent leurs préparatifs pour le déploiement du biocarburant E10, en achevant la modernisation des infrastructures et des systèmes d’approvisionnement afin de garantir une transition fluide et sans interruption du marché.

Conformément à la directive n°09/CT-TTg du Premier ministre, datée du 19 mars 2026 et relative à l’accélération de l’efficacité énergétique, à la transition énergétique et à l’adoption de carburants de transport plus propres, le déploiement de l’E10 a été avancé à avril, soit deux mois plus tôt que prévu. En conséquence, les entreprises pétrolières locales ont investi de manière proactive dans des installations de stockage et des technologies de mélange.

Chez PVOIL Vung Ang, des préparatifs anticipés ont permis à l’entreprise de déployer des systèmes de mélange en cuve et en ligne dès fin 2025. Avec une capacité de 25 000 à 30 000 mètres cubes par mois, la société a commencé à distribuer de l’E10 sur l’ensemble de son réseau de distribution dès début 2026.

Parallèlement, Petrolimex Hà Tinh, qui exploite 82 points de vente dans toute la province, est passé à l’E10 le 15 avril, et une couverture complète du réseau est prévue pour la seconde moitié de mai.

Le réseau de distribution de carburant de Hà Tinh comprend quatre grossistes clés, 17 distributeurs externes et 242 points de vente, soutenus par une capacité de stockage totale de plus de 129.000 mètres cubes répartie sur trois dépôts, garantissant ainsi un approvisionnement continu pendant la transition.

Les autorités intensifient leurs efforts de communication auprès du public afin de sensibiliser aux avantages des biocarburants pour les moteurs et l’environnement, tout en maintenant les contrôles pour protéger les droits des consommateurs en matière de qualité et de prix des produits.

Selon Trân Van Lâm, chef adjoint du bureau de gestion du commerce du Département de l’industrie et du commerce de la province de Hà Tinh, le contrôle réglementaire portera principalement sur le respect des normes de qualité, de mesure et de facturation électronique, garantissant ainsi un marché stable et exempt de pénuries localisées.

Parallèlement aux principaux distributeurs, détaillants et agents modernisent leurs systèmes de stockage et leurs équipements techniques, tout en respectant scrupuleusement la réglementation relative à la qualité, aux prix et à l’origine des produits afin d’assurer une manutention et une distribution sûres.

Grâce à des infrastructures, des plans d’approvisionnement et un contrôle réglementaire adaptés, Hà Tinh est prête pour une transition en douceur vers l’E10, marquant une étape importante vers une utilisation plus propre de l’énergie et un développement socio-économique durable. – VNA

source
#déploiement du biocarburant E10 #PVOIL Vung Ang #Petrolimex Hà Tinh
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