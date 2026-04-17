Cafe Show & Tea Show Vietnam 2026 : un levier pour l’industrie de la restauration

Hô Chi Minh-Ville, 18 avril (VNA) – Le Salon international du café, du thé et de la restauration (Cafe Show & Tea Show Vietnam 2026) a ouvert ses portes le 16 avril au Centre des foires et des expositions internationales de Saigon (SECC), à Hô Chi Minh-Ville (Sud).

Réunissant des centaines de marques de renommée mondiale, l’événement propose un véritable écosystème miniature du secteur Food & Beverage (F&B), allant des zones de matières premières aux technologies de pointe, en passant par les solutions de gestion moderne.

Au-delà d’une simple plateforme d’échanges B2B, cette édition s’est fixé une mission stratégique : standardiser et valoriser le métier de barista au Vietnam.

Stand dédié à la chocolaterie et à la confiserie.

Dans les allées d’exposition, les visiteurs peuvent découvrir les dernières machines à café et équipements de pointe signés La Marzocco, Victoria Arduino ou Giesen, présentés par des distributeurs majeurs tels que Kien Nam Barista, Cubes ou Procaffe.

La présence de fournisseurs de matières premières de spécialité, couplée à des séminaires intensifs comme les "Master Classes" ou les "Coffee Talks", transforme le salon en une vaste académie pratique où les connaissances et les tendances du marché sont actualisées en permanence.

Le point d’orgue de l’événement réside dans son système de concours professionnels répondant aux normes internationales. Le Championnat national de barista du Vietnam (VNBC) se distingue comme l’unique compétition dans le pays certifiée par la World Coffee Events.

Découverte de thés d’exception par des visiteurs.

Le futur champion représentera le Vietnam lors de la compétition mondiale prévue au Japon en 2027. Par ailleurs, le pays accueille pour la première fois le Vietnam National Cup Tasters Championship, mettant à l’honneur la finesse sensorielle des experts. D’autres joutes, telles que le concours de Matcha Latte Art ou les épreuves de pâtisserie artistique, soulignent la diversité et l’esthétisme du secteur F&B contemporain.

Selon les organisateurs et les experts, l’utilisation d’équipements de compétition internationaux et d’ingrédients typiquement vietnamiens permet aux baristas de forger leur expertise et leur professionnalisme.

Le Cafe Show & Tea Show Vietnam 2026 qui durera jusqu’au 18 avril ne se contente pas d’ouvrir des opportunités commerciales, il ambitionne de changer le regard de la société sur le métier de barista, en en faisant une profession structurée, valorisante et promise à un avenir durable sur la scène internationale. – CVN/VNA