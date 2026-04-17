Économie

Cybersécurité : les PME vietnamiennes appelées à renforcer leurs capacités

Dans le processus de transformation numérique nationale, les PME figurent parmi les acteurs les plus vulnérables face aux risques de cybersécurité.

Photo: Internet
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Hanoï (VNA) - Le gouvernement a promulgué la décision n° 433/QD-TTg du 16 mars 2026 approuvant le programme de transformation numérique des petites et moyennes entreprises (PME) pour la période 2026-2030. Celle-ci fixe pour objectif de soutenir au moins 500.000 PME, dont 300.000 adopteront des technologies numériques, des plateformes digitales et l’intelligence artificielle.

Cette décision constitue une étape stratégique visant à approfondir la transformation numérique, tout en posant une exigence urgente de renforcement de la cybersécurité pour les PME, encore limitées en ressources, en personnel technologique et en capacités de défense numérique.

Selon les données du ministère des Finances, les PME représentent environ 97 % à 98 % du nombre total d’entreprises du pays, avec près de 1,1 million d’entreprises en activité à fin 2025.

La résolution n° 68-NQ/TW du 4 mai 2025 du Bureau politique sur le développement du secteur privé indique que, avec plus de 940.000 entreprises et plus de 5 millions de ménages d’affaires en activité, les PME représentent environ 50 % du PIB, de plus de 30 % des recettes budgétaires et emploient près de 82 % de la main-d’œuvre totale de l’économie.

Cependant, dans le processus de transformation numérique nationale, les PME figurent parmi les acteurs les plus vulnérables face aux risques de cybersécurité. Un rapport de l’Association nationale de cybersécurité fait état d’une hausse préoccupante des cyberattaques en 2025 au Vietnam, avec environ 552.000 incidents recensés, affectant plus de 52,3 % des organismes, organisations et entreprises.

Les cybercriminels ciblent de plus en plus les données et les opérations des organisations, recourant à des méthodes sophistiquées reposant notamment sur l’intelligence artificielle, les technologies de deepfake et des techniques d’intrusion avancées.

Selon des experts, des incidents tels que les fraudes, les fuites de données, les infections par logiciels malveillants ou encore l’usurpation de marque peuvent avoir des conséquences directes sur la réputation, la confiance des clients, voire la pérennité des entreprises.

Malgré une prise de conscience croissante de l’importance de la transformation numérique, de nombreux obstacles persistent, notamment en matière de financement, de technologies et de ressources humaines.

Dans ce contexte, l’Association nationale de cybersécurité agit pour assister les PME. Elle s’engage autour de trois axes : mobiliser les ressources et rompre l’isolement des entreprises, diffuser des connaissances pratiques et des politiques, et assurer un appui opérationnel avec une réaction rapide en cas d’incident.

Au-delà des recommandations théoriques, elle vise un accompagnement concret et ciblé : conseils en temps utile, orientations adaptées et solutions en phase avec les capacités financières et les besoins réels des PME.

L’Association s’engage à jouer un rôle de passerelle afin de contribuer à créer un environnement où les entreprises peuvent non seulement recevoir un soutien, mais aussi partager leurs expériences, anticiper les risques, renforcer leur résilience et se développer durablement dans l’espace numérique. -VNA

#cybersécurité #Vietnam #PME #petites et moyennes entreprises
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