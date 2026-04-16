Économie

Gia Lai attire 190 millions de dollars pour quatre projets d'énergie renouvelable

Le consortium composé des sociétés par actions EMI Investment, Nhon Hoa 1 Wind Energy et Nhon Hoa 2 Energy comme investisseur de quatre nouveaux projets énergétiques vient d'être approuvé.

Au premier trimestre 2026, la production d'électricité du pays a atteint 76,86 milliards de kWh. Photo : VNA
Au premier trimestre 2026, la production d'électricité du pays a atteint 76,86 milliards de kWh. Photo : VNA

Gia Lai (VNA) - Les autorités de la province de Gia Lai ont approuvé le consortium composé des sociétés par actions EMI Investment, Nhon Hoa 1 Wind Energy et Nhon Hoa 2 Energy comme investisseur de quatre nouveaux projets énergétiques.

Concrètement, les trois projets solaires Nhon Hoa 1, 1A et 2 couvrent près de 275 hectares dans la commune d'Ia Le. Avec 188 MW, ils fourniront environ 345 715 MWh d'électricité propre par an. Ils contribueront à augmenter les recettes budgétaires locales, à créer des emplois pour les habitants dans la zone du projet, à accroître la valeur de la production industrielle et à stimuler le développement socio-économique provincial.

De son côté, la centrale éolienne Nhon Hoa 3 occupera 27,3 hectares dans les communes d'Ia Le et de Chu Puh, avec une capacité installée de 42 MW. Elle vise à injecter de l’électricité propre dans le réseau national, contribuant ainsi à la sécurité énergétique du pays, tout en répondant aux besoins de développement de la province et en réduisant les pertes liées au transport de l’électricité.

Le Comité populaire provincial a chargé le Service des ressources naturelles et de l'environnement de finaliser les procédures d'attribution et de location foncière, conformément à la planification des communes concernées.

Le Service de l'industrie et du commerce coordonnera la gestion étatique du secteur électrique, guidant l'investisseur sur la planification énergétique, l'accord de raccordement au réseau national et les normes techniques éoliennes.

Il supervisera également l’installation des équipements et technologies afin de garantir la sécurité d’exploitation, conformément au Plan national de développement de l'électricité (Plan de l’électricité VIII) et aux réglementations en vigueur.

Il assurera par ailleurs l’inspection des travaux de construction et la réception des ouvrages. La construction de ces projets devrait débuter en novembre 2026, et leur mise en service est prévue pour août 2028. -VNA

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