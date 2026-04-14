Économie

L'usine de biocarburants de Dung Quat prête à fonctionner à pleine capacité dès ce mois-ci

L’usine de biocarburants de Dung Quat accélère sa production et se rapproche d’un retour à pleine capacité à la mi-avril, contribuant à l’approvisionnement national en éthanol destiné au mélange d’essence E10RON95 et au développement des énergies vertes au Vietnam.

La station-service Tran Phu, située dans le quartier de Nghia Lo, province de Quang Ngai, vend de l'essence E10 aux habitants. Photo : VNA
La station-service Tran Phu, située dans le quartier de Nghia Lo, province de Quang Ngai, vend de l'essence E10 aux habitants. Photo : VNA

Hanoï (VNA) – L’usine de biocarburants de Dung Quat accélère sa production et devrait atteindre sa pleine capacité d’ici à la mi-avril, fournissant ainsi de l’éthanol destiné au mélange de biocarburant E10RON95 à l’échelle nationale.

Selon Central Biofuels JSC (BSR-BF), depuis la reprise de ses activités le 20 janvier, les problèmes techniques ont été résolus.

Au total, 462,7 mètres cubes d’éthanol ont déjà été livrés à la Société par actions de raffinage et de pétrochimie de Binh Son (BSR), filiale du Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam), permettant ainsi de rétablir la chaîne de production et d’approvisionnement.

L'usine a fonctionné à environ 60 % de sa capacité en mars afin de stabiliser ses systèmes avant d'atteindre sa pleine production à partir de mi-avril. Cette expansion devrait réduire la dépendance aux importations, renforcer l'autosuffisance énergétique et contribuer à la stabilisation des prix des biocarburants.

Le ministère de l'Industrie et du Commerce estime la demande mensuelle d'éthanol pour le mélange E10RON95 à environ 100 000 mètres cubes, tandis que l'offre nationale ne couvre actuellement que 30 % de cette demande, engendrant un déficit important.

Pour combler ce manque, BSR-BF et d’autres producteurs ont appelé à un renforcement des mesures de soutien, notamment un meilleur accès au financement et à des crédits préférentiels, afin de maintenir et d’accroître la production. Ils ont également exhorté les autorités à privilégier l’éthanol produit localement, à limiter les importations pour pallier les pénuries et à envisager des mesures tarifaires visant à protéger l’industrie nationale.

Le directeur de BSR-BF, Pham Van Vuong, a indiqué que l’entreprise envisageait de se diversifier dans de nouveaux domaines tels que le biodiesel, le carburant d’aviation durable (SAF), les microalgues et le reboisement, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance et renforçant sa position dans la chaîne de valeur des énergies vertes. -VNA

#usine de biocarburants de Dung Quat #éthanol #essence E10RON95
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