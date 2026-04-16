Économie

Le Vietnam et l'Italie s'accordent sur de nouvelles orientations de coopération

Le Vietnam et l’Italie ont tenu à Rome la 10e réunion du Comité mixte de coopération économique bilatérale, réaffirmant leur volonté de renforcer leurs relations dans le commerce, l’énergie, la transition écologique et les investissements. Les deux parties ont convenu de nouvelles orientations pour exploiter le potentiel de l’Accord de libre-échange UE–Vietnam (EVFTA) et élargir leur coopération stratégique, avec un accent particulier sur les énergies renouvelables et le développement durable.

La vice-ministre vietnamienne de l'Industrie et du Commerce Phan Thi Thang (gauche) et la sous-secrétaire d’État italienne aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale, Maria Tripodi. Photo: ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce
La vice-ministre vietnamienne de l'Industrie et du Commerce Phan Thi Thang (gauche) et la sous-secrétaire d’État italienne aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale, Maria Tripodi. Photo: ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce

Hanoï (VNA) - Le ministère vietnamien de l’Industrie et du Commerce et le ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale ont tenu la 10e réunion du Comité mixte de coopération économique bilatérale, à l’occasion de la visite officielle en Italie du président de l’Assemblée nationale du Vietnam, Tran Thanh Man.

La réunion a été coprésidée par la vice-ministre vietnamienne de l'Industrie et du Commerce Phan Thi Thang et la sous-secrétaire d’État italienne aux Affaires étrangères et à la Coopération internationale, Maria Tripodi.

À cette occasion, les deux parties ont examiné et évalué leur coopération dans de nombreux secteurs, notamment le commerce, l'énergie, la coopération au développement, la culture, les sports et le tourisme, l'agriculture, les machines industrielles, le textile, la chaussure, l'extraction de pierre et la coopération décentralisée.

Elles ont également proposé et approuvé des plans visant à dynamiser les échanges bilatéraux et à optimiser les retombées de l’Accord de libre-échange UE–Vietnam (EVFTA), afin de porter la coopération économique à la hauteur du potentiel des deux pays et des évolutions du contexte mondial.
Phan Thi Thang a souligné que les relations d’amitié et de coopération traditionnelles entre le Vietnam et l’Italie continuaient de se renforcer, permettant aux entreprises des deux pays de maintenir une croissance stable des échanges, malgré les fluctuations des marchés mondiaux.

De son côté, Maria Tripodi a décrit le Vietnam comme un partenaire stratégique important et l'un des marchés les plus dynamiques pour l'Italie au sein de l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ASEAN). Elle a réaffirmé l'engagement de l'Italie à renforcer sa coopération avec le Vietnam dans tous les domaines, en particulier dans la transition écologique.
L’Italie figure parmi les dix membres du Groupe international de partenaires (GIP) engagés dans le Partenariat pour une transition énergétique juste (JETP), lancé avec le Vietnam en 2022, avec un engagement d’environ 500 millions d’euros sur une période de trois à cinq ans pour soutenir les projets liés au JETP.

Récemment, par le biais de la Cassa Depositi e Prestiti, l'Italie est devenue l'un des six financeurs du projet de centrale hydroélectrique de pompage-turbinage de Bac Ai, le premier du genre au Vietnam.

Maria Tripodi a également réaffirmé le soutien de l’Italie à la levée du "carton jaune" imposé par la Commission européenne aux exportations de produits de la mer vietnamiens, saluant les efforts du pays dans la lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

L'ouverture d'une liaison aérienne directe entre le Vietnam et Milan, prévue pour 2025, a facilité les déplacements des touristes, des entreprises et des citoyens des deux pays, a-t-il ajouté. L'Italie révisera également les procédures de visa afin d'accélérer la délivrance de visas aux citoyens vietnamiens, favorisant ainsi les échanges culturels, touristiques et économiques.

Les deux parties se sont engagées à faciliter l’accès à leurs marchés respectifs pour les principaux produits d’exportation et à privilégier la coopération en matière d'attraction des investissements et de transfert de technologies dans les secteurs émergents et stratégiques tels que énergies nouvelles, énergies renouvelables et automatisation, tout en continuant de renforcer leur coopération existante dans les domaines du textile, de la chaussure, de la lutte contre le changement climatique, de l'électronique, de la culture et du tourisme.

À l'issue de la réunion, les deux parties ont signé le procès-verbal correspondant et convenu que la 11e édition se tiendrait à Hanoï l'année prochaine. -VNA

#Vietnam #Italie
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